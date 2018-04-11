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دراسة.. دواء "إيبولا" التجريبي يثبت فاعليته ضدّ "كورونا"

يجري تطويره حالياً.. واليابان والصين بدأتا استخدامه

أظهرت تجارب أجراها فريق من العلماء على دواء مخصص لعلاج "إيبولا" فاعليته على حالات خطرة لمرضى فيروس كورونا المستجد المسبّب لمرض (كوفيد-19).

ووفقاً للدراسة التي نُشرت على مجلة "نيوإنجلند" الطبية، أمس الجمعة، فإن دواء "إيبولا" التجريبي "ريمديسيفير" أثبت فاعليته على ثلثي المجموعة التي خضعت لاختبار العلاج، التي بلغ عددها 53 مريضاً نُقلوا إلى مستشفيات بعد ظهور أعراض شديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تحسنت حالة 36 مريضاً بعد تلقي الدواء.

وأكّدت الدراسة، بحسب "سبوتنيك عربي"، أن الدواء فعال في علاج الحالات الخطرة من فيروس كورونا المستجد؛ إلا أن الأمر بحاجة إلى مزيدٍ من التجاب السريرية للخروج باستنتاج نهائي عن فاعلية الدواء، في ظل عدم وجود بيانات كافية عن كمية الفيروسات التي كان يحملها المرضى الذين شاركوا في الدراسة.

يُذكر أن دواء "إيبولا" التجريبي "ريمديسيفير" يجري تطويره حالياً من قِبل شركة أمريكية.. وبدأت بعض الدول؛ من بينها اليابان والصين، بالفعل استخدام الدواء كعلاج محتمل لمرض "كوفيد-19" من منطلق إنساني.

فيروس كورونا الجديد

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دراسة.. دواء "إيبولا" التجريبي يثبت فاعليته ضدّ "كورونا"
سبق

أظهرت تجارب أجراها فريق من العلماء على دواء مخصص لعلاج "إيبولا" فاعليته على حالات خطرة لمرضى فيروس كورونا المستجد المسبّب لمرض (كوفيد-19).

ووفقاً للدراسة التي نُشرت على مجلة "نيوإنجلند" الطبية، أمس الجمعة، فإن دواء "إيبولا" التجريبي "ريمديسيفير" أثبت فاعليته على ثلثي المجموعة التي خضعت لاختبار العلاج، التي بلغ عددها 53 مريضاً نُقلوا إلى مستشفيات بعد ظهور أعراض شديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تحسنت حالة 36 مريضاً بعد تلقي الدواء.

وأكّدت الدراسة، بحسب "سبوتنيك عربي"، أن الدواء فعال في علاج الحالات الخطرة من فيروس كورونا المستجد؛ إلا أن الأمر بحاجة إلى مزيدٍ من التجاب السريرية للخروج باستنتاج نهائي عن فاعلية الدواء، في ظل عدم وجود بيانات كافية عن كمية الفيروسات التي كان يحملها المرضى الذين شاركوا في الدراسة.

يُذكر أن دواء "إيبولا" التجريبي "ريمديسيفير" يجري تطويره حالياً من قِبل شركة أمريكية.. وبدأت بعض الدول؛ من بينها اليابان والصين، بالفعل استخدام الدواء كعلاج محتمل لمرض "كوفيد-19" من منطلق إنساني.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
12:25 PM

دراسة.. دواء "إيبولا" التجريبي يثبت فاعليته ضدّ "كورونا"

يجري تطويره حالياً.. واليابان والصين بدأتا استخدامه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت تجارب أجراها فريق من العلماء على دواء مخصص لعلاج "إيبولا" فاعليته على حالات خطرة لمرضى فيروس كورونا المستجد المسبّب لمرض (كوفيد-19).

ووفقاً للدراسة التي نُشرت على مجلة "نيوإنجلند" الطبية، أمس الجمعة، فإن دواء "إيبولا" التجريبي "ريمديسيفير" أثبت فاعليته على ثلثي المجموعة التي خضعت لاختبار العلاج، التي بلغ عددها 53 مريضاً نُقلوا إلى مستشفيات بعد ظهور أعراض شديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تحسنت حالة 36 مريضاً بعد تلقي الدواء.

وأكّدت الدراسة، بحسب "سبوتنيك عربي"، أن الدواء فعال في علاج الحالات الخطرة من فيروس كورونا المستجد؛ إلا أن الأمر بحاجة إلى مزيدٍ من التجاب السريرية للخروج باستنتاج نهائي عن فاعلية الدواء، في ظل عدم وجود بيانات كافية عن كمية الفيروسات التي كان يحملها المرضى الذين شاركوا في الدراسة.

يُذكر أن دواء "إيبولا" التجريبي "ريمديسيفير" يجري تطويره حالياً من قِبل شركة أمريكية.. وبدأت بعض الدول؛ من بينها اليابان والصين، بالفعل استخدام الدواء كعلاج محتمل لمرض "كوفيد-19" من منطلق إنساني.

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