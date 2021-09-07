تقرير "أكسفورد للأعمال": نمو دور المرأة في مجموعة stc بنسبة 120% خلال 3 سنوات

43 % من سكان أكبر 5 مدن في المملكة حصلوا على تغطية شبكة الجيل الخامس 5G

أماط تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال اللثام عن نمو دور المرأة في مجال العمل في مجموعة stc بنسبة 120% في الفترة بين عامي 2018 و2020 في حين تشغل القوى العاملة النسائية 30% من المناصب القيادية في stc.

وقال التقرير: القفزة التي شهدتها المملكة لتعزيز الخدمات الحكومية الرقمية لافتة، كما أن مشروع النطاق العريض اللاسلكي حقق أهدافه الرئيسية لعام 2020 بوصوله إلى نحو 2.6 مليون مستخدم في 500 ألف منزل بمختلف مناطق المملكة، وتوفير خدمات تقنية المعلومات والاتصالات بمتوسط سرعة وصول للإنترنت تبلغ 10 ميجابايت في الثانية لكل بيت.

وأشاد بمبادرة وزارة الاتصالات تقنية المعلومات التي كان لشركة stc نصيب الأسد في تنفيذها بفضل شبكتها الأكبر والأكثر موثوقية في المملكة، إذ أن نحو 43% من سكان أكبر خمس مدن في المملكة حصلوا على تغطية شبكتها للجيل الخامس 5G .

وركز التقرير الجديد على المعلومات البيئية والاجتماعية والحكومة، وأضاف: مجموعة stc حققت تقدماً في ملف الاستدامة إذ حققت انخفاضاً في استهلاك الكهرباء بواقع 16% وانخفاضاً في استهلاك المواد البترولية بواقع 18% على مستوى جميع المباني لديها في عام 2020 مقارنة بعام 2019.

وبحسب التقرير؛ ارتفع معدل التصنيع لشرائح الجوال من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 100% في عام 2019 و2020، بعد أن كان 33% في عام 2018، فضلاً عن مساهمتها الفعالة في التمكين الرقمي لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة خلال الجائحة، بفضل بنيتها الرقمية المتينة.

ويقدم تقرير التحول الرقمي المستدام، الصادر عن إدارة المعلومات في مجموعة أكسفورد للأعمال، تحليلاً متعمقاً لرؤية المملكة العربية السعودية بعيدةِ المدى للتقدم والتنوع الاقتصادي، إلى جانب المبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة الداعمة له، عبر قالبٍ مُيسرٍ يَسهُل تصفحه، مُؤيَّداً بالبيانات الرئيسة ومخططات المعلومات.

وتناول التقرير الخطوات التي اتخذتها stc لمكافحة خطر تهديدات الأمن السيبراني، حيث تحتل المملكة المرتبة الأولى على مستوى المنطقة في مجال الأمن السيبراني والمرتبة الـ 13 على مستوى العالم.

وفي هذا السياق، قالت جانا تريك العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط لمجموعة أكسفورد: قطاعا الاتصالات والتقنيات الرقمية في المملكة، أثبتا أهميتهما البالغة خلال الجائحة؛ وذلك من خلال تقديم الحلول عبر الإنترنت، ودعم استمرارية الأعمال على نطاقٍ واسعٍ في مواجهة إجراءات التباعد الاجتماعي والقيود المفروضة على التنقل، ونتوقع أن يزداد زخم التحول الرقمي في المملكة بسبب زيادة الوعي وتشجيع الابتكارات التقنية.

ويمثل تقرير التحول الرقمي المستدام أحد حلقات سلسلة الدراسات المصممة خصيصاً والتي تعمل شركة الاستشارات والبحوث العالمية على إصدارها بالتعاون مع شركائها، مستفيدةً من أفضل الأدوات البحثية ذات العلاقة، بما في ذلك مجموعة واسعة من المقالات والمقابلات التي تسلط الضوء على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

جدير بالذكر أن الراغبين في الاطلاع على تفاصيل تقرير التحول الرقمي المستدام، يمكنهم الدخول على الرابط التالي:

https://oxfordbusinessgroup.com/news/esg-report-how-can-benefits-digital-economy-be-extended-all-segments-saudi-society