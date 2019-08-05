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"على الفور".. مرسوم رئاسي هندي يلغي الحكم الذاتي في كشمير

يتعلق بالشطر الهندي من الولاية ذات الغالبية المسلمة في الهيمالايا

أعلنت الحكومة الهندية اليوم، إلغاء الحكم الذاتي الذي تتمتع به منطقة كشمير، دستوريًّا؛ وذلك بمرسوم رئاسي صدر بهذا الخصوص.

ويأتي هذا القرار المفاجئ بعد ساعات من فرض إغلاق أمني في هذه المنطقة التي تشهد تمردًا انفصاليًّا؛ مما قد يؤدي إلى تصعيد كبير في أعمال العنف.

وأفاد وزير الداخلية الهندي أميت شاه أمام البرلمان، بأن الرئيس وقّع مرسومًا نَصّ على إلغاء المادة 370 من الدستور التي تمنح حكمًا ذاتيًّا خاصًّا لولاية جامو وكشمير ذات الغالبية المسلمة والواقعة في الهيمالايا.

ونص المرسوم الرئاسي الهندي على أن الإجراء دخل حيز التنفيذ "فورًا".

وكانت كشمير قد قسّمت بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947؛ في حين تقاتل مجموعات مسلحة منذ ثلاثة عقود الجنودَ الهنود المنتشرين في الشطر الذي تديره نيودلهي من كشمير.

ويسعى المعارضون في كشمير إلى الاندماج مع باكستان أو الاستقلال؛ فيما تسبب النزاع في مقتل عشرات الآلاف غالبيتهم من المدنيين.

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"على الفور".. مرسوم رئاسي هندي يلغي الحكم الذاتي في كشمير
سبق

أعلنت الحكومة الهندية اليوم، إلغاء الحكم الذاتي الذي تتمتع به منطقة كشمير، دستوريًّا؛ وذلك بمرسوم رئاسي صدر بهذا الخصوص.

ويأتي هذا القرار المفاجئ بعد ساعات من فرض إغلاق أمني في هذه المنطقة التي تشهد تمردًا انفصاليًّا؛ مما قد يؤدي إلى تصعيد كبير في أعمال العنف.

وأفاد وزير الداخلية الهندي أميت شاه أمام البرلمان، بأن الرئيس وقّع مرسومًا نَصّ على إلغاء المادة 370 من الدستور التي تمنح حكمًا ذاتيًّا خاصًّا لولاية جامو وكشمير ذات الغالبية المسلمة والواقعة في الهيمالايا.

ونص المرسوم الرئاسي الهندي على أن الإجراء دخل حيز التنفيذ "فورًا".

وكانت كشمير قد قسّمت بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947؛ في حين تقاتل مجموعات مسلحة منذ ثلاثة عقود الجنودَ الهنود المنتشرين في الشطر الذي تديره نيودلهي من كشمير.

ويسعى المعارضون في كشمير إلى الاندماج مع باكستان أو الاستقلال؛ فيما تسبب النزاع في مقتل عشرات الآلاف غالبيتهم من المدنيين.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
10:48 AM

"على الفور".. مرسوم رئاسي هندي يلغي الحكم الذاتي في كشمير

يتعلق بالشطر الهندي من الولاية ذات الغالبية المسلمة في الهيمالايا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الحكومة الهندية اليوم، إلغاء الحكم الذاتي الذي تتمتع به منطقة كشمير، دستوريًّا؛ وذلك بمرسوم رئاسي صدر بهذا الخصوص.

ويأتي هذا القرار المفاجئ بعد ساعات من فرض إغلاق أمني في هذه المنطقة التي تشهد تمردًا انفصاليًّا؛ مما قد يؤدي إلى تصعيد كبير في أعمال العنف.

وأفاد وزير الداخلية الهندي أميت شاه أمام البرلمان، بأن الرئيس وقّع مرسومًا نَصّ على إلغاء المادة 370 من الدستور التي تمنح حكمًا ذاتيًّا خاصًّا لولاية جامو وكشمير ذات الغالبية المسلمة والواقعة في الهيمالايا.

ونص المرسوم الرئاسي الهندي على أن الإجراء دخل حيز التنفيذ "فورًا".

وكانت كشمير قد قسّمت بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947؛ في حين تقاتل مجموعات مسلحة منذ ثلاثة عقود الجنودَ الهنود المنتشرين في الشطر الذي تديره نيودلهي من كشمير.

ويسعى المعارضون في كشمير إلى الاندماج مع باكستان أو الاستقلال؛ فيما تسبب النزاع في مقتل عشرات الآلاف غالبيتهم من المدنيين.

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