الأسبوع في 9 صور: العالم يحتج ضد العنصرية وعنف الشرطة.. وتوتُّر العلاقات بين الكوريتَيْن

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. وتتواصل الاحتجاجات المناهضة للعنصرية وعنف الشرطة في مناطق متفرقة حول العالم، فيما عادت العلاقات للتوتر والاشتعال في شبه الجزيرة الكورية بين الجارين اللدودين.

1- متظاهرون يضرمون النار في مطعم وندي في أتالانتا بعد مقتل أمريكي من أصل إفريقي برصاص الشرطة خارجه.

2- مظاهرة حاشدة في فرنسا احتجاجًا على العنصرية وعنف الشرطة.

3- أعمال شغب واحتجاج في البرازيل بعد مقتل مراهق على يد الشرطة.

4- مشجعو فرق رياضية في البرازيل أثناء التعبير عن مناهضة العنصرية والفاشية.

5- تصاعد الدخان من مجمع كايسونج الصناعي الذي يقع على الحدود بين الجارين اللدودين (كوريا الجنوبية والشمالية).

6- دورية مشاة كوريا الجنوبية تمشط جزيرة يونبيونغ بعد توتر العلاقات مع الجارة الشمالية.

7- حلاقون يرتدون بدلاً واقية وكمامات لمنع انتشار عدوى كورونا في دكا عاصمة بنجلاديش.

8- إزالة تمثال القائد الكونفدرالي ريتشارد دبليو في هيوستن بعد عبث المحتجين.

9- فتح الطريق المؤدي إلى متنزه جراند تيتون الوطني في أمريكا.. وتظهر في الخلفية جباله الشاهقة.