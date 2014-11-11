النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اشترى مزهرية بجنيه إسترليني.. فبكم باعها في مزاد علني؟

عثر عليها في متجر للمقتنيات القديمة ببريطانيا

ابتسم الحظ لمتسوق بريطاني اشترى مزهرية صينية بجنيه إسترليني من متجر للمقتنيات القديمة في هاتفوردشاير، بعدما حققت أمس رقمًا قياسيًّا وصل إلى 484 ألف جنيه إسترليني، بزيادة تصل إلى 6 أضعاف السعر المبدئي لها، والذي قُدّر بـ80 ألف إسترليني، في مزاد.
وحسب صحيفة "الخليج" الإمارتية؛ لفتت النقوش البارزة والفريدة على المزهرية ذات اللون الأصفر الزاهي انتباه الرجل، الذي تفاجأ بالمبالغ الضخمة التي عُرضت عليه عندما طرحها للبيع على موقع "آي باي"؛ ليقرر الحصول على رأي أحد المختصين في تاريخ الخزف الصيني القديم في مقاطعة إسكس البريطانية؛ ليكتشف لاحقًا قيمتها التاريخية؛ ليقرر عرضها في أحد المزادات العلنية في لندن.
ونجح مشترٍ صيني في حسم الأمر لصالحه بمبلغ 380 ألف إسترليني، ارتفع بعد إضافة الرسوم إلى 484 ألفًا.
وترجع المزهرية إلى فترة حكم الإمبراطور تشيان لونج الإمبراطور السادس لأسرة تشينج في الفترة ما بين 1735 إلى 1796.

متسوق بريطاني مزهرية صينية جنيه إسترليني

الرئيسية/ محطات

اعلان
اشترى مزهرية بجنيه إسترليني.. فبكم باعها في مزاد علني؟
سبق

ابتسم الحظ لمتسوق بريطاني اشترى مزهرية صينية بجنيه إسترليني من متجر للمقتنيات القديمة في هاتفوردشاير، بعدما حققت أمس رقمًا قياسيًّا وصل إلى 484 ألف جنيه إسترليني، بزيادة تصل إلى 6 أضعاف السعر المبدئي لها، والذي قُدّر بـ80 ألف إسترليني، في مزاد.
وحسب صحيفة "الخليج" الإمارتية؛ لفتت النقوش البارزة والفريدة على المزهرية ذات اللون الأصفر الزاهي انتباه الرجل، الذي تفاجأ بالمبالغ الضخمة التي عُرضت عليه عندما طرحها للبيع على موقع "آي باي"؛ ليقرر الحصول على رأي أحد المختصين في تاريخ الخزف الصيني القديم في مقاطعة إسكس البريطانية؛ ليكتشف لاحقًا قيمتها التاريخية؛ ليقرر عرضها في أحد المزادات العلنية في لندن.
ونجح مشترٍ صيني في حسم الأمر لصالحه بمبلغ 380 ألف إسترليني، ارتفع بعد إضافة الرسوم إلى 484 ألفًا.
وترجع المزهرية إلى فترة حكم الإمبراطور تشيان لونج الإمبراطور السادس لأسرة تشينج في الفترة ما بين 1735 إلى 1796.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
11:56 AM

اشترى مزهرية بجنيه إسترليني.. فبكم باعها في مزاد علني؟

عثر عليها في متجر للمقتنيات القديمة ببريطانيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
9,190

ابتسم الحظ لمتسوق بريطاني اشترى مزهرية صينية بجنيه إسترليني من متجر للمقتنيات القديمة في هاتفوردشاير، بعدما حققت أمس رقمًا قياسيًّا وصل إلى 484 ألف جنيه إسترليني، بزيادة تصل إلى 6 أضعاف السعر المبدئي لها، والذي قُدّر بـ80 ألف إسترليني، في مزاد.
وحسب صحيفة "الخليج" الإمارتية؛ لفتت النقوش البارزة والفريدة على المزهرية ذات اللون الأصفر الزاهي انتباه الرجل، الذي تفاجأ بالمبالغ الضخمة التي عُرضت عليه عندما طرحها للبيع على موقع "آي باي"؛ ليقرر الحصول على رأي أحد المختصين في تاريخ الخزف الصيني القديم في مقاطعة إسكس البريطانية؛ ليكتشف لاحقًا قيمتها التاريخية؛ ليقرر عرضها في أحد المزادات العلنية في لندن.
ونجح مشترٍ صيني في حسم الأمر لصالحه بمبلغ 380 ألف إسترليني، ارتفع بعد إضافة الرسوم إلى 484 ألفًا.
وترجع المزهرية إلى فترة حكم الإمبراطور تشيان لونج الإمبراطور السادس لأسرة تشينج في الفترة ما بين 1735 إلى 1796.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,140
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,170
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,541
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,832

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة