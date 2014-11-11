ابتسم الحظ لمتسوق بريطاني اشترى مزهرية صينية بجنيه إسترليني من متجر للمقتنيات القديمة في هاتفوردشاير، بعدما حققت أمس رقمًا قياسيًّا وصل إلى 484 ألف جنيه إسترليني، بزيادة تصل إلى 6 أضعاف السعر المبدئي لها، والذي قُدّر بـ80 ألف إسترليني، في مزاد. وحسب صحيفة "الخليج" الإمارتية؛ لفتت النقوش البارزة والفريدة على المزهرية ذات اللون الأصفر الزاهي انتباه الرجل، الذي تفاجأ بالمبالغ الضخمة التي عُرضت عليه عندما طرحها للبيع على موقع "آي باي"؛ ليقرر الحصول على رأي أحد المختصين في تاريخ الخزف الصيني القديم في مقاطعة إسكس البريطانية؛ ليكتشف لاحقًا قيمتها التاريخية؛ ليقرر عرضها في أحد المزادات العلنية في لندن. ونجح مشترٍ صيني في حسم الأمر لصالحه بمبلغ 380 ألف إسترليني، ارتفع بعد إضافة الرسوم إلى 484 ألفًا. وترجع المزهرية إلى فترة حكم الإمبراطور تشيان لونج الإمبراطور السادس لأسرة تشينج في الفترة ما بين 1735 إلى 1796.

اشترى مزهرية بجنيه إسترليني.. فبكم باعها في مزاد علني؟ صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-11 ابتسم الحظ لمتسوق بريطاني اشترى مزهرية صينية بجنيه إسترليني من متجر للمقتنيات القديمة في هاتفوردشاير، بعدما حققت أمس رقمًا قياسيًّا وصل إلى 484 ألف جنيه إسترليني، بزيادة تصل إلى 6 أضعاف السعر المبدئي لها، والذي قُدّر بـ80 ألف إسترليني، في مزاد.

وحسب صحيفة "الخليج" الإمارتية؛ لفتت النقوش البارزة والفريدة على المزهرية ذات اللون الأصفر الزاهي انتباه الرجل، الذي تفاجأ بالمبالغ الضخمة التي عُرضت عليه عندما طرحها للبيع على موقع "آي باي"؛ ليقرر الحصول على رأي أحد المختصين في تاريخ الخزف الصيني القديم في مقاطعة إسكس البريطانية؛ ليكتشف لاحقًا قيمتها التاريخية؛ ليقرر عرضها في أحد المزادات العلنية في لندن.

ونجح مشترٍ صيني في حسم الأمر لصالحه بمبلغ 380 ألف إسترليني، ارتفع بعد إضافة الرسوم إلى 484 ألفًا.

وترجع المزهرية إلى فترة حكم الإمبراطور تشيان لونج الإمبراطور السادس لأسرة تشينج في الفترة ما بين 1735 إلى 1796.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441 11:56 AM

اشترى مزهرية بجنيه إسترليني.. فبكم باعها في مزاد علني؟ عثر عليها في متجر للمقتنيات القديمة ببريطانيا





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ابتسم الحظ لمتسوق بريطاني اشترى مزهرية صينية بجنيه إسترليني من متجر للمقتنيات القديمة في هاتفوردشاير، بعدما حققت أمس رقمًا قياسيًّا وصل إلى 484 ألف جنيه إسترليني، بزيادة تصل إلى 6 أضعاف السعر المبدئي لها، والذي قُدّر بـ80 ألف إسترليني، في مزاد.

وحسب صحيفة "الخليج" الإمارتية؛ لفتت النقوش البارزة والفريدة على المزهرية ذات اللون الأصفر الزاهي انتباه الرجل، الذي تفاجأ بالمبالغ الضخمة التي عُرضت عليه عندما طرحها للبيع على موقع "آي باي"؛ ليقرر الحصول على رأي أحد المختصين في تاريخ الخزف الصيني القديم في مقاطعة إسكس البريطانية؛ ليكتشف لاحقًا قيمتها التاريخية؛ ليقرر عرضها في أحد المزادات العلنية في لندن.

ونجح مشترٍ صيني في حسم الأمر لصالحه بمبلغ 380 ألف إسترليني، ارتفع بعد إضافة الرسوم إلى 484 ألفًا.

وترجع المزهرية إلى فترة حكم الإمبراطور تشيان لونج الإمبراطور السادس لأسرة تشينج في الفترة ما بين 1735 إلى 1796.