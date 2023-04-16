النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مركز "عسيلة مكة" يُوزع ٦٣٠ سلة غذائية ولحوماً وألف وجبة على الأسر المحتاجة

للمتضررين من أزمة كورونا ضمن مبادرة "أهلها يستحقونها وهذا وقتها"

ضمن مبادرة "أهلها يستحقونها وهذا وقتها" التي أطلقها مركز حي العسيلة بمكة المكرمة قام مركز الحي بالتعاون مع فريق ساهم التطوعي بتوزيع ٣٠٠ ذبيحة مبردة على ٣٠٠ أسرة محتاجة، كما وزعت ٣٣٠ سلة غذائية و١٠٠٠ وجبة ساخنة غداء وعشاء شملت ٤٥٠ مستفيداً سعودياً، و٣٥٠ مُستفيداً أجنبياً من المتضررين من أزمة كورونا.

وفي التفاصيل، تأتي هذه المبادرة تزامناً مع قرب شهر رمضان المبارك وما يمر به العالم من أزمة كورونا التي شلّت الاقتصاد في العالم، وعانت منه أسر كثيرة كانوا يعتمدون في دخلهم على الأنشطة التجارية اليومية، حيث تعنى هذه المبادرة بتوزيع سلال غذائية ولحوم مبردة ووجبات جاهزة تضمن الاحتياجات الأساسية التي تحتاجها الأسرة كالدقيق والأرز واللحم وبعض الضروريات.

وأوضح الدكتور "طلق المسعودي" نائب رئيس مجلس إدارة المركز بأن هذه المُبادرة تأتي ضمن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة "براً بمكة"، التي تستهدف الأسر المتعففة والمتضررة من أزمة كورونا، حيث تم توزيع السلال بناء على الاحتياج الذي جمعه ودققه فريق ساهم التطوعي.

وأضاف المسعودي: تم انتقاء عدد من أعضاء مركز الحي وتحميلهم مهمة التوزيع حرصاً منا على تطبيق الاحترازات الصحية الوقائية وتقليل عدد الأفراد، وبحمد الله تمت مهمتنا على أكمل وجه”.

ومن جانبه، قال بندر السويهري رئيس مجلس إدارة مركز الحي: بفضل الله وتضافر الجهود تم توفير الدعم اللازم لإنجاح المُبادرة وتوفير المقر للتخزين المؤقت للسلال، وكما لا يفوتني أن أنوه بجهود الدكتور طلق في توفير الذبائح لجميع مراكز الأحياء بمكة المكرمة، وكذلك لا أنسى مظلتنا جمعية مراكز الأحياء على الدعم العيني والمعنوي الذي قدمته لنا”.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مركز "عسيلة مكة" يُوزع ٦٣٠ سلة غذائية ولحوماً وألف وجبة على الأسر المحتاجة
سبق

ضمن مبادرة "أهلها يستحقونها وهذا وقتها" التي أطلقها مركز حي العسيلة بمكة المكرمة قام مركز الحي بالتعاون مع فريق ساهم التطوعي بتوزيع ٣٠٠ ذبيحة مبردة على ٣٠٠ أسرة محتاجة، كما وزعت ٣٣٠ سلة غذائية و١٠٠٠ وجبة ساخنة غداء وعشاء شملت ٤٥٠ مستفيداً سعودياً، و٣٥٠ مُستفيداً أجنبياً من المتضررين من أزمة كورونا.

وفي التفاصيل، تأتي هذه المبادرة تزامناً مع قرب شهر رمضان المبارك وما يمر به العالم من أزمة كورونا التي شلّت الاقتصاد في العالم، وعانت منه أسر كثيرة كانوا يعتمدون في دخلهم على الأنشطة التجارية اليومية، حيث تعنى هذه المبادرة بتوزيع سلال غذائية ولحوم مبردة ووجبات جاهزة تضمن الاحتياجات الأساسية التي تحتاجها الأسرة كالدقيق والأرز واللحم وبعض الضروريات.

وأوضح الدكتور "طلق المسعودي" نائب رئيس مجلس إدارة المركز بأن هذه المُبادرة تأتي ضمن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة "براً بمكة"، التي تستهدف الأسر المتعففة والمتضررة من أزمة كورونا، حيث تم توزيع السلال بناء على الاحتياج الذي جمعه ودققه فريق ساهم التطوعي.

وأضاف المسعودي: تم انتقاء عدد من أعضاء مركز الحي وتحميلهم مهمة التوزيع حرصاً منا على تطبيق الاحترازات الصحية الوقائية وتقليل عدد الأفراد، وبحمد الله تمت مهمتنا على أكمل وجه”.

ومن جانبه، قال بندر السويهري رئيس مجلس إدارة مركز الحي: بفضل الله وتضافر الجهود تم توفير الدعم اللازم لإنجاح المُبادرة وتوفير المقر للتخزين المؤقت للسلال، وكما لا يفوتني أن أنوه بجهود الدكتور طلق في توفير الذبائح لجميع مراكز الأحياء بمكة المكرمة، وكذلك لا أنسى مظلتنا جمعية مراكز الأحياء على الدعم العيني والمعنوي الذي قدمته لنا”.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
10:24 PM

مركز "عسيلة مكة" يُوزع ٦٣٠ سلة غذائية ولحوماً وألف وجبة على الأسر المحتاجة

للمتضررين من أزمة كورونا ضمن مبادرة "أهلها يستحقونها وهذا وقتها"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
207

ضمن مبادرة "أهلها يستحقونها وهذا وقتها" التي أطلقها مركز حي العسيلة بمكة المكرمة قام مركز الحي بالتعاون مع فريق ساهم التطوعي بتوزيع ٣٠٠ ذبيحة مبردة على ٣٠٠ أسرة محتاجة، كما وزعت ٣٣٠ سلة غذائية و١٠٠٠ وجبة ساخنة غداء وعشاء شملت ٤٥٠ مستفيداً سعودياً، و٣٥٠ مُستفيداً أجنبياً من المتضررين من أزمة كورونا.

وفي التفاصيل، تأتي هذه المبادرة تزامناً مع قرب شهر رمضان المبارك وما يمر به العالم من أزمة كورونا التي شلّت الاقتصاد في العالم، وعانت منه أسر كثيرة كانوا يعتمدون في دخلهم على الأنشطة التجارية اليومية، حيث تعنى هذه المبادرة بتوزيع سلال غذائية ولحوم مبردة ووجبات جاهزة تضمن الاحتياجات الأساسية التي تحتاجها الأسرة كالدقيق والأرز واللحم وبعض الضروريات.

وأوضح الدكتور "طلق المسعودي" نائب رئيس مجلس إدارة المركز بأن هذه المُبادرة تأتي ضمن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة "براً بمكة"، التي تستهدف الأسر المتعففة والمتضررة من أزمة كورونا، حيث تم توزيع السلال بناء على الاحتياج الذي جمعه ودققه فريق ساهم التطوعي.

وأضاف المسعودي: تم انتقاء عدد من أعضاء مركز الحي وتحميلهم مهمة التوزيع حرصاً منا على تطبيق الاحترازات الصحية الوقائية وتقليل عدد الأفراد، وبحمد الله تمت مهمتنا على أكمل وجه”.

ومن جانبه، قال بندر السويهري رئيس مجلس إدارة مركز الحي: بفضل الله وتضافر الجهود تم توفير الدعم اللازم لإنجاح المُبادرة وتوفير المقر للتخزين المؤقت للسلال، وكما لا يفوتني أن أنوه بجهود الدكتور طلق في توفير الذبائح لجميع مراكز الأحياء بمكة المكرمة، وكذلك لا أنسى مظلتنا جمعية مراكز الأحياء على الدعم العيني والمعنوي الذي قدمته لنا”.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,284
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,626
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,174
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,326

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة