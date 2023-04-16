مركز "عسيلة مكة" يُوزع ٦٣٠ سلة غذائية ولحوماً وألف وجبة على الأسر المحتاجة

للمتضررين من أزمة كورونا ضمن مبادرة "أهلها يستحقونها وهذا وقتها"

ضمن مبادرة "أهلها يستحقونها وهذا وقتها" التي أطلقها مركز حي العسيلة بمكة المكرمة قام مركز الحي بالتعاون مع فريق ساهم التطوعي بتوزيع ٣٠٠ ذبيحة مبردة على ٣٠٠ أسرة محتاجة، كما وزعت ٣٣٠ سلة غذائية و١٠٠٠ وجبة ساخنة غداء وعشاء شملت ٤٥٠ مستفيداً سعودياً، و٣٥٠ مُستفيداً أجنبياً من المتضررين من أزمة كورونا.

وفي التفاصيل، تأتي هذه المبادرة تزامناً مع قرب شهر رمضان المبارك وما يمر به العالم من أزمة كورونا التي شلّت الاقتصاد في العالم، وعانت منه أسر كثيرة كانوا يعتمدون في دخلهم على الأنشطة التجارية اليومية، حيث تعنى هذه المبادرة بتوزيع سلال غذائية ولحوم مبردة ووجبات جاهزة تضمن الاحتياجات الأساسية التي تحتاجها الأسرة كالدقيق والأرز واللحم وبعض الضروريات.

وأوضح الدكتور "طلق المسعودي" نائب رئيس مجلس إدارة المركز بأن هذه المُبادرة تأتي ضمن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة "براً بمكة"، التي تستهدف الأسر المتعففة والمتضررة من أزمة كورونا، حيث تم توزيع السلال بناء على الاحتياج الذي جمعه ودققه فريق ساهم التطوعي.

وأضاف المسعودي: تم انتقاء عدد من أعضاء مركز الحي وتحميلهم مهمة التوزيع حرصاً منا على تطبيق الاحترازات الصحية الوقائية وتقليل عدد الأفراد، وبحمد الله تمت مهمتنا على أكمل وجه”.

ومن جانبه، قال بندر السويهري رئيس مجلس إدارة مركز الحي: بفضل الله وتضافر الجهود تم توفير الدعم اللازم لإنجاح المُبادرة وتوفير المقر للتخزين المؤقت للسلال، وكما لا يفوتني أن أنوه بجهود الدكتور طلق في توفير الذبائح لجميع مراكز الأحياء بمكة المكرمة، وكذلك لا أنسى مظلتنا جمعية مراكز الأحياء على الدعم العيني والمعنوي الذي قدمته لنا”.