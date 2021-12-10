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البولندي "ياكوب" يتفوق على القطري "العطية" برالي حائل الدولي 2021

في المرحلة الثانية من جولة كأس العالم

تمكَّن البولندي ياكوب "كوبا برزيغونسكي" أمس من التفوق على المتسابق القطري ناصر بن صالح العطية في فئة "فيا كروس كانتري" المرحلة الخاصة الثانية من رالي حائل تويوتا الدولي 2021 التي امتدت مسافتها 314 كيلومتراً، وذلك بتنظيم مشترك بين الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وهيئة تطوير منطقة حائل.

وعزز السعودي صالح السيف صدارته لفئة t3، بينما حافظ السعودي عبدالمجيد الخليفي على صدارة الدراجات النارية.

وفي فئة "فيا كروس كانتري" أنهى "كوبا" المرحلة متقدما بدقيقة وتسع ثوانٌ على ناصر، في المرحلة الخاضعة للتوقيت التي امتدت لمسافة 314 كيلومترا.

وأحرز ناصر نقطة إضافية نظير تسجيله ثاني أسرع توقيت، إلى جانب نقطة ونصف يوم الأربعاء وكان الأسرع، ما جعله يقترب أكثر نحو الفوز بلقب الموسم، وينافسه على اللقب الأرجنتيني لوسيو الفاريز، وحافظ ناصر على صدارة الترتيب العام المؤقت للرالي، إذ يبتعد 7:11 دقائق عن أقرب منافسيه، في حين يحتل الفاريز المركز السادس، متأخرا بـ24:24 دقيقة عن العطية.

وتمكن كوبا الذي يساعده الملاح الألماني غوتشالك من تقليص الفارق للمركز الثاني، وتأخر بثلاث ثوانٍ عن الروسي دنيس كروتوف في الترتيب العام، ونجح الأرجنتيني سيباستيان هالديرن (ميني باغي) بإنهاء مرحلة اليوم رابعا، تبعه الروسي فلاديمير فاسيلييف في سيارة "بي أم دبليو - أكس 5".

وواصل التشيكي مارتن بروكوب اختبار سيارته الجديد فورد "رابتور كروس كانتري" يمواصفات "تي 1" الجديدة لموسم 2022، وسجل الفرنسي رونان شابو والأرجنتيني خوان كروز ياكوبيني اوقاتا جيدة خلال اختبارهما سيارة تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" بمواصفات "تي+1".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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البولندي "ياكوب" يتفوق على القطري "العطية" برالي حائل الدولي 2021
سبق

تمكَّن البولندي ياكوب "كوبا برزيغونسكي" أمس من التفوق على المتسابق القطري ناصر بن صالح العطية في فئة "فيا كروس كانتري" المرحلة الخاصة الثانية من رالي حائل تويوتا الدولي 2021 التي امتدت مسافتها 314 كيلومتراً، وذلك بتنظيم مشترك بين الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وهيئة تطوير منطقة حائل.

وعزز السعودي صالح السيف صدارته لفئة t3، بينما حافظ السعودي عبدالمجيد الخليفي على صدارة الدراجات النارية.

وفي فئة "فيا كروس كانتري" أنهى "كوبا" المرحلة متقدما بدقيقة وتسع ثوانٌ على ناصر، في المرحلة الخاضعة للتوقيت التي امتدت لمسافة 314 كيلومترا.

وأحرز ناصر نقطة إضافية نظير تسجيله ثاني أسرع توقيت، إلى جانب نقطة ونصف يوم الأربعاء وكان الأسرع، ما جعله يقترب أكثر نحو الفوز بلقب الموسم، وينافسه على اللقب الأرجنتيني لوسيو الفاريز، وحافظ ناصر على صدارة الترتيب العام المؤقت للرالي، إذ يبتعد 7:11 دقائق عن أقرب منافسيه، في حين يحتل الفاريز المركز السادس، متأخرا بـ24:24 دقيقة عن العطية.

وتمكن كوبا الذي يساعده الملاح الألماني غوتشالك من تقليص الفارق للمركز الثاني، وتأخر بثلاث ثوانٍ عن الروسي دنيس كروتوف في الترتيب العام، ونجح الأرجنتيني سيباستيان هالديرن (ميني باغي) بإنهاء مرحلة اليوم رابعا، تبعه الروسي فلاديمير فاسيلييف في سيارة "بي أم دبليو - أكس 5".

وواصل التشيكي مارتن بروكوب اختبار سيارته الجديد فورد "رابتور كروس كانتري" يمواصفات "تي 1" الجديدة لموسم 2022، وسجل الفرنسي رونان شابو والأرجنتيني خوان كروز ياكوبيني اوقاتا جيدة خلال اختبارهما سيارة تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" بمواصفات "تي+1".

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
04:05 PM

البولندي "ياكوب" يتفوق على القطري "العطية" برالي حائل الدولي 2021

في المرحلة الثانية من جولة كأس العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكَّن البولندي ياكوب "كوبا برزيغونسكي" أمس من التفوق على المتسابق القطري ناصر بن صالح العطية في فئة "فيا كروس كانتري" المرحلة الخاصة الثانية من رالي حائل تويوتا الدولي 2021 التي امتدت مسافتها 314 كيلومتراً، وذلك بتنظيم مشترك بين الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وهيئة تطوير منطقة حائل.

وعزز السعودي صالح السيف صدارته لفئة t3، بينما حافظ السعودي عبدالمجيد الخليفي على صدارة الدراجات النارية.

وفي فئة "فيا كروس كانتري" أنهى "كوبا" المرحلة متقدما بدقيقة وتسع ثوانٌ على ناصر، في المرحلة الخاضعة للتوقيت التي امتدت لمسافة 314 كيلومترا.

وأحرز ناصر نقطة إضافية نظير تسجيله ثاني أسرع توقيت، إلى جانب نقطة ونصف يوم الأربعاء وكان الأسرع، ما جعله يقترب أكثر نحو الفوز بلقب الموسم، وينافسه على اللقب الأرجنتيني لوسيو الفاريز، وحافظ ناصر على صدارة الترتيب العام المؤقت للرالي، إذ يبتعد 7:11 دقائق عن أقرب منافسيه، في حين يحتل الفاريز المركز السادس، متأخرا بـ24:24 دقيقة عن العطية.

وتمكن كوبا الذي يساعده الملاح الألماني غوتشالك من تقليص الفارق للمركز الثاني، وتأخر بثلاث ثوانٍ عن الروسي دنيس كروتوف في الترتيب العام، ونجح الأرجنتيني سيباستيان هالديرن (ميني باغي) بإنهاء مرحلة اليوم رابعا، تبعه الروسي فلاديمير فاسيلييف في سيارة "بي أم دبليو - أكس 5".

وواصل التشيكي مارتن بروكوب اختبار سيارته الجديد فورد "رابتور كروس كانتري" يمواصفات "تي 1" الجديدة لموسم 2022، وسجل الفرنسي رونان شابو والأرجنتيني خوان كروز ياكوبيني اوقاتا جيدة خلال اختبارهما سيارة تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" بمواصفات "تي+1".

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