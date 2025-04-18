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دولة عربية تعلن: لم نسجّل حالات كورونا جديدة

لديها 49 إصابة و11 حالة تعافٍ وحالة وفاة واحدة

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا اليوم.

وقال المركز في بيان: إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم ثماني عينات للكشف عن الفيروس، وكانت كل النتائج سلبية.

يذكر أن الإصابات المؤكدة في ليبيا 49 حالة، وحالات الشفاء 11 إضافة إلى حالة وفيات واحدة.

فيروس كورونا الجديد

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دولة عربية تعلن: لم نسجّل حالات كورونا جديدة
سبق

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا اليوم.

وقال المركز في بيان: إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم ثماني عينات للكشف عن الفيروس، وكانت كل النتائج سلبية.

يذكر أن الإصابات المؤكدة في ليبيا 49 حالة، وحالات الشفاء 11 إضافة إلى حالة وفيات واحدة.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
10:51 AM

دولة عربية تعلن: لم نسجّل حالات كورونا جديدة

لديها 49 إصابة و11 حالة تعافٍ وحالة وفاة واحدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا اليوم.

وقال المركز في بيان: إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم ثماني عينات للكشف عن الفيروس، وكانت كل النتائج سلبية.

يذكر أن الإصابات المؤكدة في ليبيا 49 حالة، وحالات الشفاء 11 إضافة إلى حالة وفيات واحدة.

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