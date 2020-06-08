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نيوزيلندا تعلن خلوها من فيروس كورونا بعد تعافي الحالة الأخيرة

لامرأة من أوكلاند وهي الآن لا تعاني أي أعراض

أعلنت وزارة الصحة في نيوزيلندا، اليوم، خلو البلاد من أيّ حالات نشطة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الوزارة، في بيان، إن آخر حالة متبقية كانت لامرأة من أوكلاند، وهي الآن لا تعاني أعراضاً منذ 48 ساعة وتعتبر تعافت.

وأوضح المدير العام للصحة أشلي بلومفيلد؛ أن الإنسان الآن قادر على التخلي عن العزلة، مضيفاً أن عدم وجود حالات نشطة للمرة الأولى منذ فبراير يعد علامة مهمة في رحلتنا.

ومرّ 17 يوماً منذ الإعلان عن آخر إصابة جديدة بكوفيد-19 في نيوزيلندا.. وسجّلت نيوزيلندا 1504 حالات مؤكّدة ومحتملة، وبلغ عدد الوفيات 22 شخصاً.

فيروس كورونا الجديد

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نيوزيلندا تعلن خلوها من فيروس كورونا بعد تعافي الحالة الأخيرة
سبق

أعلنت وزارة الصحة في نيوزيلندا، اليوم، خلو البلاد من أيّ حالات نشطة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الوزارة، في بيان، إن آخر حالة متبقية كانت لامرأة من أوكلاند، وهي الآن لا تعاني أعراضاً منذ 48 ساعة وتعتبر تعافت.

وأوضح المدير العام للصحة أشلي بلومفيلد؛ أن الإنسان الآن قادر على التخلي عن العزلة، مضيفاً أن عدم وجود حالات نشطة للمرة الأولى منذ فبراير يعد علامة مهمة في رحلتنا.

ومرّ 17 يوماً منذ الإعلان عن آخر إصابة جديدة بكوفيد-19 في نيوزيلندا.. وسجّلت نيوزيلندا 1504 حالات مؤكّدة ومحتملة، وبلغ عدد الوفيات 22 شخصاً.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
08:10 AM

نيوزيلندا تعلن خلوها من فيروس كورونا بعد تعافي الحالة الأخيرة

لامرأة من أوكلاند وهي الآن لا تعاني أي أعراض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة في نيوزيلندا، اليوم، خلو البلاد من أيّ حالات نشطة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الوزارة، في بيان، إن آخر حالة متبقية كانت لامرأة من أوكلاند، وهي الآن لا تعاني أعراضاً منذ 48 ساعة وتعتبر تعافت.

وأوضح المدير العام للصحة أشلي بلومفيلد؛ أن الإنسان الآن قادر على التخلي عن العزلة، مضيفاً أن عدم وجود حالات نشطة للمرة الأولى منذ فبراير يعد علامة مهمة في رحلتنا.

ومرّ 17 يوماً منذ الإعلان عن آخر إصابة جديدة بكوفيد-19 في نيوزيلندا.. وسجّلت نيوزيلندا 1504 حالات مؤكّدة ومحتملة، وبلغ عدد الوفيات 22 شخصاً.

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