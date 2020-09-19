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شرطة الشرقية تطيح بعصابة عربية سطت على 7 محلات بالقطيف

5 أشخاص أقروا بالاستيلاء على ما فيها من أموال وبضائع ومقتنيات

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية ضبط تشكيل عصابي مكون من خمسة متهمين، اثنان منهم من الجنسية اليمنية وثلاثة من الجنسية المصرية تورطوا في ارتكاب عدد من جرائم سرقة محال تجارية والاستيلاء على ما فيها من أموال وبضائع ومقتنيات .

تفصيلاً، ‎صرّح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي والقبض على عناصره وعددهم خمسة متهمين، اثنان منهم من الجنسية اليمنية وثلاثة من الجنسية المصرية في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وقال المتحدث: بعد توفر الدلائل على تورُّطهم في ارتكاب عدد من جرائم سرقة محال تجارية والاستيلاء على ما فيها من أموال وبضائع ومقتنيات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بسرقة سبعة محال تجارية بمحافظة القطيف، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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شرطة الشرقية تطيح بعصابة عربية سطت على 7 محلات بالقطيف
سبق

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية ضبط تشكيل عصابي مكون من خمسة متهمين، اثنان منهم من الجنسية اليمنية وثلاثة من الجنسية المصرية تورطوا في ارتكاب عدد من جرائم سرقة محال تجارية والاستيلاء على ما فيها من أموال وبضائع ومقتنيات .

تفصيلاً، ‎صرّح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي والقبض على عناصره وعددهم خمسة متهمين، اثنان منهم من الجنسية اليمنية وثلاثة من الجنسية المصرية في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وقال المتحدث: بعد توفر الدلائل على تورُّطهم في ارتكاب عدد من جرائم سرقة محال تجارية والاستيلاء على ما فيها من أموال وبضائع ومقتنيات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بسرقة سبعة محال تجارية بمحافظة القطيف، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
03:37 PM

شرطة الشرقية تطيح بعصابة عربية سطت على 7 محلات بالقطيف

5 أشخاص أقروا بالاستيلاء على ما فيها من أموال وبضائع ومقتنيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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أعلنت شرطة المنطقة الشرقية ضبط تشكيل عصابي مكون من خمسة متهمين، اثنان منهم من الجنسية اليمنية وثلاثة من الجنسية المصرية تورطوا في ارتكاب عدد من جرائم سرقة محال تجارية والاستيلاء على ما فيها من أموال وبضائع ومقتنيات .

تفصيلاً، ‎صرّح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي والقبض على عناصره وعددهم خمسة متهمين، اثنان منهم من الجنسية اليمنية وثلاثة من الجنسية المصرية في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وقال المتحدث: بعد توفر الدلائل على تورُّطهم في ارتكاب عدد من جرائم سرقة محال تجارية والاستيلاء على ما فيها من أموال وبضائع ومقتنيات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بسرقة سبعة محال تجارية بمحافظة القطيف، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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