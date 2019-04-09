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النيران تلتهم محطة وقود بجدة.. والمدني يسيطر دون خسائر بشرية

نتيجة سحب إحدى المركبات خرطوم التعبئة الخاص بالمضخة

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، بلاغًا عن احتراق محطة وقود شمال المحافظة.

وفي التفاصيل، تلقّى مركز العمليات الموحد ٩١١ بلاغًا مساء أمس، عن اندلاع حريق بمحطة وقود بحي البساتين، وفور وصول الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق خمس مضخات من أصل ستة داخل المحطة؛ نتيجة سحب إحدى المركبات خرطوم التعبئة الخاص بالمضخة أثناء تعبئة الوقود؛ فيما تأثرت سيارة بالحريق دون خسائر بشرية ولا أضرار للمواقع المجاورة ولله الحمد؛ حيث تم إخماد الحريق عن طريق الفرق المباشرة.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن نتائج التحقيقات الأولية أثبتت عرضية الحادث الذي اندلع في محطة الوقود بطريق المدينة النازل؛ مشيرًا إلى أنه يجري استكمال الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النيران تلتهم محطة وقود بجدة.. والمدني يسيطر دون خسائر بشرية
سبق

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، بلاغًا عن احتراق محطة وقود شمال المحافظة.

وفي التفاصيل، تلقّى مركز العمليات الموحد ٩١١ بلاغًا مساء أمس، عن اندلاع حريق بمحطة وقود بحي البساتين، وفور وصول الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق خمس مضخات من أصل ستة داخل المحطة؛ نتيجة سحب إحدى المركبات خرطوم التعبئة الخاص بالمضخة أثناء تعبئة الوقود؛ فيما تأثرت سيارة بالحريق دون خسائر بشرية ولا أضرار للمواقع المجاورة ولله الحمد؛ حيث تم إخماد الحريق عن طريق الفرق المباشرة.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن نتائج التحقيقات الأولية أثبتت عرضية الحادث الذي اندلع في محطة الوقود بطريق المدينة النازل؛ مشيرًا إلى أنه يجري استكمال الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
08:25 AM

النيران تلتهم محطة وقود بجدة.. والمدني يسيطر دون خسائر بشرية

نتيجة سحب إحدى المركبات خرطوم التعبئة الخاص بالمضخة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
3
10,072

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، بلاغًا عن احتراق محطة وقود شمال المحافظة.

وفي التفاصيل، تلقّى مركز العمليات الموحد ٩١١ بلاغًا مساء أمس، عن اندلاع حريق بمحطة وقود بحي البساتين، وفور وصول الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق خمس مضخات من أصل ستة داخل المحطة؛ نتيجة سحب إحدى المركبات خرطوم التعبئة الخاص بالمضخة أثناء تعبئة الوقود؛ فيما تأثرت سيارة بالحريق دون خسائر بشرية ولا أضرار للمواقع المجاورة ولله الحمد؛ حيث تم إخماد الحريق عن طريق الفرق المباشرة.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن نتائج التحقيقات الأولية أثبتت عرضية الحادث الذي اندلع في محطة الوقود بطريق المدينة النازل؛ مشيرًا إلى أنه يجري استكمال الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

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