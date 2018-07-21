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"مسام": انتزاع 1318 لغمًا وذخيرة خلال الأسبوع الثالث من يوليو

قال: نزعت منذ انطلاق المشروع ولغاية 18 الشهر الجاري 77129 لغمًا

أعلن مدير عام مشروع "مسام" أسامة القصيبي، أن فِرَق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الثالث من يوليو 1318 لغمًا وذخيرة غير منفجرة؛ ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر 3014.

وقال السيد القصيبي: إن الفِرَق نزعت خلال الأسبوع الماضي 559 لغمًا مضادًّا للدبابات، و3 ألغام مضادة للأفراد.

وأضاف القصيبي أن الفِرَق نزعت أيضًا خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر، 714 ذخيرة غير منفجرة و42 عبوة ناسفة.

وقال مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام": إن فِرَق المشروع تمكنت منذ انطلاق المشروع ولغاية يوم 18 يوليو الجاري، من نزع 77129، تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.

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"مسام": انتزاع 1318 لغمًا وذخيرة خلال الأسبوع الثالث من يوليو
سبق

أعلن مدير عام مشروع "مسام" أسامة القصيبي، أن فِرَق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الثالث من يوليو 1318 لغمًا وذخيرة غير منفجرة؛ ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر 3014.

وقال السيد القصيبي: إن الفِرَق نزعت خلال الأسبوع الماضي 559 لغمًا مضادًّا للدبابات، و3 ألغام مضادة للأفراد.

وأضاف القصيبي أن الفِرَق نزعت أيضًا خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر، 714 ذخيرة غير منفجرة و42 عبوة ناسفة.

وقال مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام": إن فِرَق المشروع تمكنت منذ انطلاق المشروع ولغاية يوم 18 يوليو الجاري، من نزع 77129، تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
10:24 AM

"مسام": انتزاع 1318 لغمًا وذخيرة خلال الأسبوع الثالث من يوليو

قال: نزعت منذ انطلاق المشروع ولغاية 18 الشهر الجاري 77129 لغمًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مدير عام مشروع "مسام" أسامة القصيبي، أن فِرَق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الثالث من يوليو 1318 لغمًا وذخيرة غير منفجرة؛ ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر 3014.

وقال السيد القصيبي: إن الفِرَق نزعت خلال الأسبوع الماضي 559 لغمًا مضادًّا للدبابات، و3 ألغام مضادة للأفراد.

وأضاف القصيبي أن الفِرَق نزعت أيضًا خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر، 714 ذخيرة غير منفجرة و42 عبوة ناسفة.

وقال مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام": إن فِرَق المشروع تمكنت منذ انطلاق المشروع ولغاية يوم 18 يوليو الجاري، من نزع 77129، تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.

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