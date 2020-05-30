النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1618 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 83384

فرض ارتداء الكمامات.. الاتحاد السعودي للجولف يعلن عن افتتاح ملاعبه

وفق جدول زمني مدروس على 3 مراحل

سمح الاتحاد السعودي للجولف بافتتاح كافة ملاعب الجولف في المملكة هذا الأسبوع، بدءاً من غد الأحد .

وقد أعلن اتحاد الجولف أن استئناف اللعب سيكون خلال 3 مراحل وجدول زمني مدروس، مع التقيد بالأنظمة و الاحترازات الوقائية، بالنسبة للأعضاء من أجل الالتزام بالتوجيهات الصارمة التي تخص الصحة والسلامة.

وشدد اتحاد الجولف على أهمية الحجز المسبق للاعبين، مع فرض ارتداء الكمامات عند الوصول، مع إجراء فحوص لدرجات الحرارة لكافة الأعضاء عند نقاط الدخول .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
فرض ارتداء الكمامات.. الاتحاد السعودي للجولف يعلن عن افتتاح ملاعبه
سبق

سمح الاتحاد السعودي للجولف بافتتاح كافة ملاعب الجولف في المملكة هذا الأسبوع، بدءاً من غد الأحد .

وقد أعلن اتحاد الجولف أن استئناف اللعب سيكون خلال 3 مراحل وجدول زمني مدروس، مع التقيد بالأنظمة و الاحترازات الوقائية، بالنسبة للأعضاء من أجل الالتزام بالتوجيهات الصارمة التي تخص الصحة والسلامة.

وشدد اتحاد الجولف على أهمية الحجز المسبق للاعبين، مع فرض ارتداء الكمامات عند الوصول، مع إجراء فحوص لدرجات الحرارة لكافة الأعضاء عند نقاط الدخول .

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
05:59 PM

فرض ارتداء الكمامات.. الاتحاد السعودي للجولف يعلن عن افتتاح ملاعبه

وفق جدول زمني مدروس على 3 مراحل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,038

سمح الاتحاد السعودي للجولف بافتتاح كافة ملاعب الجولف في المملكة هذا الأسبوع، بدءاً من غد الأحد .

وقد أعلن اتحاد الجولف أن استئناف اللعب سيكون خلال 3 مراحل وجدول زمني مدروس، مع التقيد بالأنظمة و الاحترازات الوقائية، بالنسبة للأعضاء من أجل الالتزام بالتوجيهات الصارمة التي تخص الصحة والسلامة.

وشدد اتحاد الجولف على أهمية الحجز المسبق للاعبين، مع فرض ارتداء الكمامات عند الوصول، مع إجراء فحوص لدرجات الحرارة لكافة الأعضاء عند نقاط الدخول .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,641
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,938
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,949
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,727

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة