"ابن لبدة" يحتفل بتخرُّج نجله "سعود" من كلية الأمير سلطان

يتلقى محمد بن ناصر بن لبدة، وكيل إمارة منطقة عسير، التهاني بمناسبة تخرُّج نجله سعود.

يُشار إلى أن الملازم أول سعود بن محمد بن لبدة قد اجتاز جميع البرامج الأكاديمية في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية؛ ليباشر عمله برتبة ملازم أول طبيب.