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#ولي_العهد عن العلاج بـ"الصدمة" : كان ضرورياً .. وهكذا نضع حداً للنهب

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#ولي_العهد عن العلاج بـ"الصدمة" : كان ضرورياً .. وهكذا نضع حداً للنهب
سبق
28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
11:48 AM
اخر تعديل
28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
02:00 PM

#ولي_العهد عن العلاج بـ"الصدمة" : كان ضرورياً .. وهكذا نضع حداً للنهب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

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#ولي_العهد عن العلاج بـ"الصدمة" : كان ضرورياً .. وهكذا نضع حداً للنهب
#ولي_العهد عن العلاج بـ"الصدمة" : كان ضرورياً .. وهكذا نضع حداً للنهب

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