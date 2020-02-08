أطلقت عليه مؤقتاً "2019-أن كو في".. "الصحة العالمية" تبحث عن اسم لـ"كورونا"

تتجنب ربطه بمعقل ظهوره ووهان

تتقدم منظمة الصحة العالمية بحذر في بحثها عن اسم لفيروس كورونا الجديد؛ حرصًا منها على عدم وصم مدينة ووهان التي ظهر فيها أو الشعب الصيني، حسبما أفادت "فرانس 24" اليوم (السبت).

والتسمية المؤقتة التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة المتخصصة على الفيروس الذي أعلنت بسببه حالة طوارئ صحية عالمية هي "2019-أن كو في".

وتشير هذه التسمية إلى السنة التي ظهر فيها وإلى أنه فيروس كورونا مستجد، أي مجموعة الفيروسات التي ينتمي إليها.

وأوضحت ماريا فان كيرخوف التي تشرف على وحدة الأمراض الناشئة في منظمة الصحة في جنيف، أنه من الأهمية بمكان أن نجد لكورونا اسمًا مؤقتًا لعدم الربط بين تسميته وأي مكان.

وقالت خلال اجتماع للجنة التنفيذية للمنظمة: "إنني واثقة من أنكم جميعًا رأيتم معلومات صحافية عديدة تشير إليه بالتحدث عن ووهان أو الصين، وكنا نريد التأكد من أنه لن يكون هناك أي وصمة".



والقرار النهائي مسألة أيام ويعود إلى منظمة الصحة وخبراء اللجنة الدولية تصنيف الفيروسات لفرزها ضمن فئات، وأي تسمية محددة تنطوي على مخاطر.