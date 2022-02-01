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"روشن" توقّع شراكة استراتيجية مع معهد بحوث النظم البيئية

تحقيقًا لرؤيتها لتكون المطور المجتمعي الأكثر موثوقية في المملكة

وقّعت شركة روشن إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عقد شراكة استراتيجية مع المعهد الرائد في مجال ذكاء المواقع "Esri".

ويتمثل دور الشراكة في توفير نهج منظم وطويل الأجل لتحديد كيفية دعم نظام المعلومات الجغرافية لمبادرات روشن الاستراتيجية ذات الأولوية.

وستعمل خارطة الطريق الجيومكانية على التخطيط والتطوير الرئيسيين، وإدارة الأراضي، والخدمات، وإدارة المرافق، وإدارة الأصول، وسلامة المجتمع أثناء بناء المجتمعات وتشغيلها وصيانتها.

وتهدف "روشن" من خلال الاستراتيجية إلى تحقيق رؤيتها لتكون المطور المجتمعي الأكثر موثوقية في المملكة لتقديم أعلى عائد لعملائها والالتزام باللوائح المنصوص عليها بناءً على أفضل الممارسات ومعايير الاستدامة العالمية.

وستدعم الاستراتيجية الجيومكانية شركة روشن لتحقيق أهدافها من خلال تعزيز فرص الاستثمار، وتطوير قدرات رسم الخرائط بالخدمة الذاتية لأصحاب مشاريع نظم المعلومات الجغرافية وغيرها وتوفير محافظ للتخطيط الرئيسي التعاوني واتخاذ القرار، مع نظام (ArcGIS) الأساسي كبنية تحتية جغرافية مكانية.

وسيكون لدى روشن عمليات موحدة لإدارة الطرود للسماح بتبادل معلومات الأراضي بين وحدات الأعمال والتصورات المستقبلية للتصاميم والأصول عبر مراحل المشروع المختلفة؛ لتعزيز الاستراتيجية الجغرافية المكانية بأنظمة السلامة الحديثة وكيفية ربط المعلومات بين الأنظمة، حيث ستمكّن تقنيات المعهد روشن من بناء بنية تحتية جغرافية مكانية متكاملة من شأنها أن تدعم مشاريع الاستدامة، والتصاميم، والعمليات والصيانة.

شركة روشن معهد بحوث النظم البيئية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"روشن" توقّع شراكة استراتيجية مع معهد بحوث النظم البيئية
سبق

وقّعت شركة روشن إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عقد شراكة استراتيجية مع المعهد الرائد في مجال ذكاء المواقع "Esri".

ويتمثل دور الشراكة في توفير نهج منظم وطويل الأجل لتحديد كيفية دعم نظام المعلومات الجغرافية لمبادرات روشن الاستراتيجية ذات الأولوية.

وستعمل خارطة الطريق الجيومكانية على التخطيط والتطوير الرئيسيين، وإدارة الأراضي، والخدمات، وإدارة المرافق، وإدارة الأصول، وسلامة المجتمع أثناء بناء المجتمعات وتشغيلها وصيانتها.

وتهدف "روشن" من خلال الاستراتيجية إلى تحقيق رؤيتها لتكون المطور المجتمعي الأكثر موثوقية في المملكة لتقديم أعلى عائد لعملائها والالتزام باللوائح المنصوص عليها بناءً على أفضل الممارسات ومعايير الاستدامة العالمية.

وستدعم الاستراتيجية الجيومكانية شركة روشن لتحقيق أهدافها من خلال تعزيز فرص الاستثمار، وتطوير قدرات رسم الخرائط بالخدمة الذاتية لأصحاب مشاريع نظم المعلومات الجغرافية وغيرها وتوفير محافظ للتخطيط الرئيسي التعاوني واتخاذ القرار، مع نظام (ArcGIS) الأساسي كبنية تحتية جغرافية مكانية.

وسيكون لدى روشن عمليات موحدة لإدارة الطرود للسماح بتبادل معلومات الأراضي بين وحدات الأعمال والتصورات المستقبلية للتصاميم والأصول عبر مراحل المشروع المختلفة؛ لتعزيز الاستراتيجية الجغرافية المكانية بأنظمة السلامة الحديثة وكيفية ربط المعلومات بين الأنظمة، حيث ستمكّن تقنيات المعهد روشن من بناء بنية تحتية جغرافية مكانية متكاملة من شأنها أن تدعم مشاريع الاستدامة، والتصاميم، والعمليات والصيانة.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
03:39 PM

"روشن" توقّع شراكة استراتيجية مع معهد بحوث النظم البيئية

تحقيقًا لرؤيتها لتكون المطور المجتمعي الأكثر موثوقية في المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت شركة روشن إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عقد شراكة استراتيجية مع المعهد الرائد في مجال ذكاء المواقع "Esri".

ويتمثل دور الشراكة في توفير نهج منظم وطويل الأجل لتحديد كيفية دعم نظام المعلومات الجغرافية لمبادرات روشن الاستراتيجية ذات الأولوية.

وستعمل خارطة الطريق الجيومكانية على التخطيط والتطوير الرئيسيين، وإدارة الأراضي، والخدمات، وإدارة المرافق، وإدارة الأصول، وسلامة المجتمع أثناء بناء المجتمعات وتشغيلها وصيانتها.

وتهدف "روشن" من خلال الاستراتيجية إلى تحقيق رؤيتها لتكون المطور المجتمعي الأكثر موثوقية في المملكة لتقديم أعلى عائد لعملائها والالتزام باللوائح المنصوص عليها بناءً على أفضل الممارسات ومعايير الاستدامة العالمية.

وستدعم الاستراتيجية الجيومكانية شركة روشن لتحقيق أهدافها من خلال تعزيز فرص الاستثمار، وتطوير قدرات رسم الخرائط بالخدمة الذاتية لأصحاب مشاريع نظم المعلومات الجغرافية وغيرها وتوفير محافظ للتخطيط الرئيسي التعاوني واتخاذ القرار، مع نظام (ArcGIS) الأساسي كبنية تحتية جغرافية مكانية.

وسيكون لدى روشن عمليات موحدة لإدارة الطرود للسماح بتبادل معلومات الأراضي بين وحدات الأعمال والتصورات المستقبلية للتصاميم والأصول عبر مراحل المشروع المختلفة؛ لتعزيز الاستراتيجية الجغرافية المكانية بأنظمة السلامة الحديثة وكيفية ربط المعلومات بين الأنظمة، حيث ستمكّن تقنيات المعهد روشن من بناء بنية تحتية جغرافية مكانية متكاملة من شأنها أن تدعم مشاريع الاستدامة، والتصاميم، والعمليات والصيانة.

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