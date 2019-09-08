النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ولي العهد يستقبل عضوين بمجلس الشيوخ الأمريكي

استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة اليوم، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي تود يونج، وعضو لجنة الاستخبارات ولجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور أنجوس كينج.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ولي العهد يستقبل عضوين بمجلس الشيوخ الأمريكي
سبق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة اليوم، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي تود يونج، وعضو لجنة الاستخبارات ولجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور أنجوس كينج.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
07:22 PM

ولي العهد يستقبل عضوين بمجلس الشيوخ الأمريكي

استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
1,521

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة اليوم، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي تود يونج، وعضو لجنة الاستخبارات ولجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور أنجوس كينج.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,090
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,573
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,478
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,933

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة