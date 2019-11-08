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شاهد كيف رد المطلق على اتهامه بالاحتفال بالمولد النبوي؟

قدَّم المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، درسًا في الحلم والأناة إذا واجه اتهامًا بالاحتفال بالمولد النبوي من متصل ببرنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" على إذاعة نداء الإسلام اليوم على الهدوء، والتحقق والتثبت والتساؤل وصولاً للحق والحقيقة.

وقال المتصل: "أنا يا شيخ عبدالله وجدتك قبل سنين من حسن حظي تحتفل بالمولد بالمدينة المنورة بزيارة الرسول ﷺ. وإذا تذكرني قلت لك أنا أخوك أبو نور محب الدعوة إلى الله، بماذا تنصحني؟ قلتَ لي أنصحك بالقرى".

وحينها سأله المطلق: هل يا شيخ أنا محتفل بالمولد؟! لا أنت محتفل بحب الرسول ﷺ! يعني لم أحتفل بالمولد.

وأضاف المطلق: "لا أعرف أنه في يوم من الأيام صادف المولد وأنا في المدينة المنورة. لا أذكر. دائمًا يا أخي أكون في الرياض، وأخطب في هذه المناسبة".

وبيَّن المطلق خلال الحلقة أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؛ لم تُعرف في جيل الصحابة والتابعين.. لافتًا إلى أن أول من نشر هذا الفكر ودعا الناس إليه الغلاة في التشيع والفاطميون الذين أنشؤوا هذه البدعة، وأوقعوا الناس في الشرك؛ إذ تجدهم في هذه المناسبة يتلون قصائد فيها شرك، يُغضب الرسول ﷺ.

متسائلاً: إذا كان الاحتفال بالمولد مشروعًا فلماذا لم يقمه الرسول ﷺ في حياته؟ ولماذا لم يفعله الصحابة والتابعون؟

الدكتور عبدالله بن محمد المطلق برنامج استديو الجمعة إذاعة نداء الإسلام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد كيف رد المطلق على اتهامه بالاحتفال بالمولد النبوي؟
سبق

قدَّم المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، درسًا في الحلم والأناة إذا واجه اتهامًا بالاحتفال بالمولد النبوي من متصل ببرنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" على إذاعة نداء الإسلام اليوم على الهدوء، والتحقق والتثبت والتساؤل وصولاً للحق والحقيقة.

وقال المتصل: "أنا يا شيخ عبدالله وجدتك قبل سنين من حسن حظي تحتفل بالمولد بالمدينة المنورة بزيارة الرسول ﷺ. وإذا تذكرني قلت لك أنا أخوك أبو نور محب الدعوة إلى الله، بماذا تنصحني؟ قلتَ لي أنصحك بالقرى".

وحينها سأله المطلق: هل يا شيخ أنا محتفل بالمولد؟! لا أنت محتفل بحب الرسول ﷺ! يعني لم أحتفل بالمولد.

وأضاف المطلق: "لا أعرف أنه في يوم من الأيام صادف المولد وأنا في المدينة المنورة. لا أذكر. دائمًا يا أخي أكون في الرياض، وأخطب في هذه المناسبة".

وبيَّن المطلق خلال الحلقة أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؛ لم تُعرف في جيل الصحابة والتابعين.. لافتًا إلى أن أول من نشر هذا الفكر ودعا الناس إليه الغلاة في التشيع والفاطميون الذين أنشؤوا هذه البدعة، وأوقعوا الناس في الشرك؛ إذ تجدهم في هذه المناسبة يتلون قصائد فيها شرك، يُغضب الرسول ﷺ.

متسائلاً: إذا كان الاحتفال بالمولد مشروعًا فلماذا لم يقمه الرسول ﷺ في حياته؟ ولماذا لم يفعله الصحابة والتابعون؟

08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
10:27 PM

شاهد كيف رد المطلق على اتهامه بالاحتفال بالمولد النبوي؟

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
1,278

قدَّم المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، درسًا في الحلم والأناة إذا واجه اتهامًا بالاحتفال بالمولد النبوي من متصل ببرنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" على إذاعة نداء الإسلام اليوم على الهدوء، والتحقق والتثبت والتساؤل وصولاً للحق والحقيقة.

وقال المتصل: "أنا يا شيخ عبدالله وجدتك قبل سنين من حسن حظي تحتفل بالمولد بالمدينة المنورة بزيارة الرسول ﷺ. وإذا تذكرني قلت لك أنا أخوك أبو نور محب الدعوة إلى الله، بماذا تنصحني؟ قلتَ لي أنصحك بالقرى".

وحينها سأله المطلق: هل يا شيخ أنا محتفل بالمولد؟! لا أنت محتفل بحب الرسول ﷺ! يعني لم أحتفل بالمولد.

وأضاف المطلق: "لا أعرف أنه في يوم من الأيام صادف المولد وأنا في المدينة المنورة. لا أذكر. دائمًا يا أخي أكون في الرياض، وأخطب في هذه المناسبة".

وبيَّن المطلق خلال الحلقة أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؛ لم تُعرف في جيل الصحابة والتابعين.. لافتًا إلى أن أول من نشر هذا الفكر ودعا الناس إليه الغلاة في التشيع والفاطميون الذين أنشؤوا هذه البدعة، وأوقعوا الناس في الشرك؛ إذ تجدهم في هذه المناسبة يتلون قصائد فيها شرك، يُغضب الرسول ﷺ.

متسائلاً: إذا كان الاحتفال بالمولد مشروعًا فلماذا لم يقمه الرسول ﷺ في حياته؟ ولماذا لم يفعله الصحابة والتابعون؟

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