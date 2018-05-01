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"الأحمدي": حالتان جويتان ماطرتان تضربان شبه الجزيرة العربية

الأولى تبدأ غدًا والثانية الأسبوع المقبل.. واستمرار التقلبات لمنتصف الشهر

قال الراصد الجوي معاذ الأحمدي إنه من المتوقع - بمشيئة الله تعالى - قدوم حالتين جويتين ماطرتين قويتين على شبه الجزيرة العربية. الحالة الأولى تبدأ غدًا الثلاثاء، والأخرى تبدأ الأسبوع المقبل. ويكون تأثير كلتا الحالتين من متوسط إلى غزير مصحوبًا بالرياح السطحية النشطة، وقد تكونان مصحوبتين بالبَرَد في بعض المناطق. وتشمل الحالتان مناطق عديدة، منها (المنطقة الشمالية وأجزاء من الغربية والوسطى والمنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية).

وأضاف: ما زالت العناصر الجوية مبشرة، وقد تُحدث الاضطرابات الجوية؛ ما تساعد في تكوُّن عواصف رعدية. أيضًا يُتوقَّع نشاط في الرياح السطحية الأسبوع المقبل التي تثير الغبار والأتربة المثارة، وقد تحد من مدى الرؤية، وخصوصًا في هذه الفترة، وتكون الأجواء سريعة التقلبات الجوية وقوية التأثير، مثل المناطق التي تأثرت في الفترة الماضية، وتأثرت بالحالة الجوية السابقة بالسيول والبرد الكثيف والموجات الغبارية، وبطول استمرارها في أجواء السعودية. مشيرًا إلى أنه من المتوقع استمرار التقلبات الجوية حتى منتصف شهر مايو.

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"الأحمدي": حالتان جويتان ماطرتان تضربان شبه الجزيرة العربية
سبق

قال الراصد الجوي معاذ الأحمدي إنه من المتوقع - بمشيئة الله تعالى - قدوم حالتين جويتين ماطرتين قويتين على شبه الجزيرة العربية. الحالة الأولى تبدأ غدًا الثلاثاء، والأخرى تبدأ الأسبوع المقبل. ويكون تأثير كلتا الحالتين من متوسط إلى غزير مصحوبًا بالرياح السطحية النشطة، وقد تكونان مصحوبتين بالبَرَد في بعض المناطق. وتشمل الحالتان مناطق عديدة، منها (المنطقة الشمالية وأجزاء من الغربية والوسطى والمنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية).

وأضاف: ما زالت العناصر الجوية مبشرة، وقد تُحدث الاضطرابات الجوية؛ ما تساعد في تكوُّن عواصف رعدية. أيضًا يُتوقَّع نشاط في الرياح السطحية الأسبوع المقبل التي تثير الغبار والأتربة المثارة، وقد تحد من مدى الرؤية، وخصوصًا في هذه الفترة، وتكون الأجواء سريعة التقلبات الجوية وقوية التأثير، مثل المناطق التي تأثرت في الفترة الماضية، وتأثرت بالحالة الجوية السابقة بالسيول والبرد الكثيف والموجات الغبارية، وبطول استمرارها في أجواء السعودية. مشيرًا إلى أنه من المتوقع استمرار التقلبات الجوية حتى منتصف شهر مايو.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
12:18 AM

"الأحمدي": حالتان جويتان ماطرتان تضربان شبه الجزيرة العربية

الأولى تبدأ غدًا والثانية الأسبوع المقبل.. واستمرار التقلبات لمنتصف الشهر

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
3
33,217

قال الراصد الجوي معاذ الأحمدي إنه من المتوقع - بمشيئة الله تعالى - قدوم حالتين جويتين ماطرتين قويتين على شبه الجزيرة العربية. الحالة الأولى تبدأ غدًا الثلاثاء، والأخرى تبدأ الأسبوع المقبل. ويكون تأثير كلتا الحالتين من متوسط إلى غزير مصحوبًا بالرياح السطحية النشطة، وقد تكونان مصحوبتين بالبَرَد في بعض المناطق. وتشمل الحالتان مناطق عديدة، منها (المنطقة الشمالية وأجزاء من الغربية والوسطى والمنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية).

وأضاف: ما زالت العناصر الجوية مبشرة، وقد تُحدث الاضطرابات الجوية؛ ما تساعد في تكوُّن عواصف رعدية. أيضًا يُتوقَّع نشاط في الرياح السطحية الأسبوع المقبل التي تثير الغبار والأتربة المثارة، وقد تحد من مدى الرؤية، وخصوصًا في هذه الفترة، وتكون الأجواء سريعة التقلبات الجوية وقوية التأثير، مثل المناطق التي تأثرت في الفترة الماضية، وتأثرت بالحالة الجوية السابقة بالسيول والبرد الكثيف والموجات الغبارية، وبطول استمرارها في أجواء السعودية. مشيرًا إلى أنه من المتوقع استمرار التقلبات الجوية حتى منتصف شهر مايو.

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