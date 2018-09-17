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النفط يقفز نحو 15 % بحجم معاملات قياسي بعد الهجوم على منشأتَيْ البترول بالسعودية

في أكبر قفزة له خلال 30 عامًا وسط مخاوف من رد انتقامي في الشرق الأوسط

أُغلق النفط مرتفعًا نحو 15 % اليوم الاثنين مع تسجيل برنت أكبر قفزة له فيما يربو على 30 عامًا، وبأحجام تداول قياسية، بعد هجوم على منشأتَيْ خام سعوديتَيْن، خفَّض إنتاج السعودية بمقدار النصف، وأجج المخاوف من رد انتقامي في الشرق الأوسط، حسب رويترز.

وتفصيلاً، تحدد سعر تسوية العقود الآجلة لخام برنت عند 69.02 دولار للبرميل، مرتفعًا 8.80 دولار بما يعادل 14.6 في المئة، في أكبر زيادة بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ 1988 على الأقل.

وأغلقت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 62.90 دولار للبرميل مرتفعة 8.05 دولار أو 14.7 في المئة، في أكبر زيادة مئوية ليوم واحد منذ ديسمبر/ كانون الأول 2008.

وزاد حجم التداولات أيضًا؛ لتتجاوز عقود برنت مليونَي قطعة في حجم تداول يومي قياسي مرتفع، حسبما قالت ربيكا ميتشل المتحدثة باسم بورصة إنتركونتننال.

وفي هذا الصدد قال توني هيدريك، محلل سوق الطاقة لدى سي.إتش.إس هيدجنج للوساطة في السلع الأولية: "الهجوم على مرفق النفط السعودي أحدث صدمة ومفاجأة للسوق.. كانت أكثر تركيزًا على الطلب وليس العرض".

وأضاف: "أعتقد أن تغيرًا مفاجئًا حدث على صعيد توقعات المعروض، وهو ما أخذ على حين غرة كثيرين، كانت مراكزهم مدينة، وشجّع على تكوين مزيد من المراكز الدائنة".

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يقفز نحو 15 % بحجم معاملات قياسي بعد الهجوم على منشأتَيْ البترول بالسعودية
سبق

أُغلق النفط مرتفعًا نحو 15 % اليوم الاثنين مع تسجيل برنت أكبر قفزة له فيما يربو على 30 عامًا، وبأحجام تداول قياسية، بعد هجوم على منشأتَيْ خام سعوديتَيْن، خفَّض إنتاج السعودية بمقدار النصف، وأجج المخاوف من رد انتقامي في الشرق الأوسط، حسب رويترز.

وتفصيلاً، تحدد سعر تسوية العقود الآجلة لخام برنت عند 69.02 دولار للبرميل، مرتفعًا 8.80 دولار بما يعادل 14.6 في المئة، في أكبر زيادة بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ 1988 على الأقل.

وأغلقت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 62.90 دولار للبرميل مرتفعة 8.05 دولار أو 14.7 في المئة، في أكبر زيادة مئوية ليوم واحد منذ ديسمبر/ كانون الأول 2008.

وزاد حجم التداولات أيضًا؛ لتتجاوز عقود برنت مليونَي قطعة في حجم تداول يومي قياسي مرتفع، حسبما قالت ربيكا ميتشل المتحدثة باسم بورصة إنتركونتننال.

وفي هذا الصدد قال توني هيدريك، محلل سوق الطاقة لدى سي.إتش.إس هيدجنج للوساطة في السلع الأولية: "الهجوم على مرفق النفط السعودي أحدث صدمة ومفاجأة للسوق.. كانت أكثر تركيزًا على الطلب وليس العرض".

وأضاف: "أعتقد أن تغيرًا مفاجئًا حدث على صعيد توقعات المعروض، وهو ما أخذ على حين غرة كثيرين، كانت مراكزهم مدينة، وشجّع على تكوين مزيد من المراكز الدائنة".

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
12:00 AM

النفط يقفز نحو 15 % بحجم معاملات قياسي بعد الهجوم على منشأتَيْ البترول بالسعودية

في أكبر قفزة له خلال 30 عامًا وسط مخاوف من رد انتقامي في الشرق الأوسط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أُغلق النفط مرتفعًا نحو 15 % اليوم الاثنين مع تسجيل برنت أكبر قفزة له فيما يربو على 30 عامًا، وبأحجام تداول قياسية، بعد هجوم على منشأتَيْ خام سعوديتَيْن، خفَّض إنتاج السعودية بمقدار النصف، وأجج المخاوف من رد انتقامي في الشرق الأوسط، حسب رويترز.

وتفصيلاً، تحدد سعر تسوية العقود الآجلة لخام برنت عند 69.02 دولار للبرميل، مرتفعًا 8.80 دولار بما يعادل 14.6 في المئة، في أكبر زيادة بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ 1988 على الأقل.

وأغلقت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 62.90 دولار للبرميل مرتفعة 8.05 دولار أو 14.7 في المئة، في أكبر زيادة مئوية ليوم واحد منذ ديسمبر/ كانون الأول 2008.

وزاد حجم التداولات أيضًا؛ لتتجاوز عقود برنت مليونَي قطعة في حجم تداول يومي قياسي مرتفع، حسبما قالت ربيكا ميتشل المتحدثة باسم بورصة إنتركونتننال.

وفي هذا الصدد قال توني هيدريك، محلل سوق الطاقة لدى سي.إتش.إس هيدجنج للوساطة في السلع الأولية: "الهجوم على مرفق النفط السعودي أحدث صدمة ومفاجأة للسوق.. كانت أكثر تركيزًا على الطلب وليس العرض".

وأضاف: "أعتقد أن تغيرًا مفاجئًا حدث على صعيد توقعات المعروض، وهو ما أخذ على حين غرة كثيرين، كانت مراكزهم مدينة، وشجّع على تكوين مزيد من المراكز الدائنة".

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