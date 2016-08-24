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شركة عبدالله العثيم للأزياء تطرح عروضًا خاصة لـ"أو في إس"

بمناسبة العودة للمدارس.. من 26 أغسطس حتى 14 سبتمبر

أعلنت شركة عبدالله العثيم للأزياء، إحدى شركات عبدالله العثيم للاستثمار، عن عروض خاصة للعلامة التجارية الإيطالية "أو في إس" بمناسبة العودة للمدارس.

ويتضمن العرض الذي يستمر من 26 أغسطس الجاري حتى 14 سبتمبر شراء قطعتين والحصول على القطعة الثالثة مجاناً, وذلك في جميع معارضها بالمملكة .

وتعد "أو في إس" التي تمتلك حق امتيازها الحصري داخل المملكة شركة عبدالله العثيم للأزياء واحدة من أهم ماركات الأزياء العالمية المتخصصة في أزياء النساء والأطفال وحصلت على جائزة أفضل علامة تجارية لملابس وإكسسوارات الأطفال في إيطاليا لأربعة أعوام على التوالي , وتتميز منتجاتها بالجودة العالية في التصنيع واختيار الخامات الراقية وتهتم بتطوير منتجاتها وتقديم تجارب التسوق المتميز بشكل مستمر .

و تنتشر "أو في إس" في أكثر من 800 فرع داخل Yيطاليا، وفي العديد من دول العالم.

يذكر أن شركة عبدالله العثيم للأزياء تعد من كبرى الشركات السعودية التي تعمل في قطاع التجزئة للأزياء، وتهتم باستقطاب أشهر وأرقى العلامات التجارية العالمية التي تلبي كافة احتياجات الأسرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شركة عبدالله العثيم للأزياء تطرح عروضًا خاصة لـ"أو في إس"
سبق

أعلنت شركة عبدالله العثيم للأزياء، إحدى شركات عبدالله العثيم للاستثمار، عن عروض خاصة للعلامة التجارية الإيطالية "أو في إس" بمناسبة العودة للمدارس.

ويتضمن العرض الذي يستمر من 26 أغسطس الجاري حتى 14 سبتمبر شراء قطعتين والحصول على القطعة الثالثة مجاناً, وذلك في جميع معارضها بالمملكة .

وتعد "أو في إس" التي تمتلك حق امتيازها الحصري داخل المملكة شركة عبدالله العثيم للأزياء واحدة من أهم ماركات الأزياء العالمية المتخصصة في أزياء النساء والأطفال وحصلت على جائزة أفضل علامة تجارية لملابس وإكسسوارات الأطفال في إيطاليا لأربعة أعوام على التوالي , وتتميز منتجاتها بالجودة العالية في التصنيع واختيار الخامات الراقية وتهتم بتطوير منتجاتها وتقديم تجارب التسوق المتميز بشكل مستمر .

و تنتشر "أو في إس" في أكثر من 800 فرع داخل Yيطاليا، وفي العديد من دول العالم.

يذكر أن شركة عبدالله العثيم للأزياء تعد من كبرى الشركات السعودية التي تعمل في قطاع التجزئة للأزياء، وتهتم باستقطاب أشهر وأرقى العلامات التجارية العالمية التي تلبي كافة احتياجات الأسرة.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
04:39 PM

شركة عبدالله العثيم للأزياء تطرح عروضًا خاصة لـ"أو في إس"

بمناسبة العودة للمدارس.. من 26 أغسطس حتى 14 سبتمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة عبدالله العثيم للأزياء، إحدى شركات عبدالله العثيم للاستثمار، عن عروض خاصة للعلامة التجارية الإيطالية "أو في إس" بمناسبة العودة للمدارس.

ويتضمن العرض الذي يستمر من 26 أغسطس الجاري حتى 14 سبتمبر شراء قطعتين والحصول على القطعة الثالثة مجاناً, وذلك في جميع معارضها بالمملكة .

وتعد "أو في إس" التي تمتلك حق امتيازها الحصري داخل المملكة شركة عبدالله العثيم للأزياء واحدة من أهم ماركات الأزياء العالمية المتخصصة في أزياء النساء والأطفال وحصلت على جائزة أفضل علامة تجارية لملابس وإكسسوارات الأطفال في إيطاليا لأربعة أعوام على التوالي , وتتميز منتجاتها بالجودة العالية في التصنيع واختيار الخامات الراقية وتهتم بتطوير منتجاتها وتقديم تجارب التسوق المتميز بشكل مستمر .

و تنتشر "أو في إس" في أكثر من 800 فرع داخل Yيطاليا، وفي العديد من دول العالم.

يذكر أن شركة عبدالله العثيم للأزياء تعد من كبرى الشركات السعودية التي تعمل في قطاع التجزئة للأزياء، وتهتم باستقطاب أشهر وأرقى العلامات التجارية العالمية التي تلبي كافة احتياجات الأسرة.

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201,250 سيارة ..

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