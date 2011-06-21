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هذه المنطقة هي الأعلى في مخالفات الإجراءات الاحترازية.. 6087 في أسبوع

18394 مخالفة بجميع المناطق.. والداخلية تشدد على الجميع التقيد بالتعليمات

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (18394) مخالفة، وذلك خلال المدة من 3 / 11 / 1442هـ وحتى 9 / 11 / 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(6087) مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2766) مخالفة، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(2333) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1516) مخالفة، فمنطقة القصيم بـ(1293) مخالفة، ومنطقة الجوف بـ(1078) مخالفة، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(850) مخالفة، فمنطقة تبوك بـ(845) مخالفة، ومنطقة حائل بـ(804) مخالفات، ومنطقة الباحة بـ(383) مخالفة، ومنطقة نجران بـ(193) مخالفة، ومنطقة عسير بـ(178) مخالفة، ثم منطقة جازان بـ(68) مخالفة.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

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هذه المنطقة هي الأعلى في مخالفات الإجراءات الاحترازية.. 6087 في أسبوع
سبق

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (18394) مخالفة، وذلك خلال المدة من 3 / 11 / 1442هـ وحتى 9 / 11 / 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(6087) مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2766) مخالفة، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(2333) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1516) مخالفة، فمنطقة القصيم بـ(1293) مخالفة، ومنطقة الجوف بـ(1078) مخالفة، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(850) مخالفة، فمنطقة تبوك بـ(845) مخالفة، ومنطقة حائل بـ(804) مخالفات، ومنطقة الباحة بـ(383) مخالفة، ومنطقة نجران بـ(193) مخالفة، ومنطقة عسير بـ(178) مخالفة، ثم منطقة جازان بـ(68) مخالفة.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
04:08 PM

هذه المنطقة هي الأعلى في مخالفات الإجراءات الاحترازية.. 6087 في أسبوع

18394 مخالفة بجميع المناطق.. والداخلية تشدد على الجميع التقيد بالتعليمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
11,786

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (18394) مخالفة، وذلك خلال المدة من 3 / 11 / 1442هـ وحتى 9 / 11 / 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(6087) مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2766) مخالفة، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(2333) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1516) مخالفة، فمنطقة القصيم بـ(1293) مخالفة، ومنطقة الجوف بـ(1078) مخالفة، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(850) مخالفة، فمنطقة تبوك بـ(845) مخالفة، ومنطقة حائل بـ(804) مخالفات، ومنطقة الباحة بـ(383) مخالفة، ومنطقة نجران بـ(193) مخالفة، ومنطقة عسير بـ(178) مخالفة، ثم منطقة جازان بـ(68) مخالفة.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

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