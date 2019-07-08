أمانة العاصمة المقدسة تغيِّر اسم حي "ريع ذاخر" إلى "أذاخر"

قالت إن لجنة التسمية والترقيم استبدلت لوحاته بالاسم الصحيح

غيّرت أمانة العاصمة المقدسة اسم حي "ريع ذاخر" إلى "أذاخر"، وعللت ذلك بحسب النطق الصحيح لاسم الحي، على حد قولها.

وفي التفاصيل، قالت الأمانة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": ‏لجنة التسمية والترقيم بأمانة العاصمة المقدسة تصحح اسم حي في مكة المكرمة من حي ريع ذاخر إلى حي ريع أذاخر، وذلك حسب النطق الصحيح لاسم الحي، وتستبدل بلوحاته القديمة لوحات حديثة بالاسم الصحيح.