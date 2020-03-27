"غرفة الخرج" تطلق مبادرة توعوية بعنوان لتبقى_الخرج_الحالة_صفر

لحثّ المجتمع على الالتزام بتعليمات الجهات المختصة

أطلقت غرفة الخرج، حملةً توعوية مجتمعية تحت عنوان #لتبقى_الخرج_الحالة_صفر؛ وذلك لحثّ المجتمع على التزام تعليمات الجهات المختصة لمواجهة انتشار وباء كورونا "كوفيد-19".

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج عماش بن الدفين السبيعي، أن الحملة تأتي كجزء من إسهامات الغرفة والمشاركة مع الجهود التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمكافحة انتشار فيروس كورونا، والتوعية بالوقاية منه، والالتزام بالتعليمات الصادرة للتصدي لانتشاره والتعريف بالتدابير اللازمة اتخاذها من الجميع.

وبيّن "السبيعي" أن "الغرفة اتخذت العديد من الإجراءات للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وترحّب بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة بما يحقق نجاح مبادرات الجميع ويعظم أثرها، من خلال الوصول إلى كافة شرائح المجتمع بإذن الله تعالى".

كما أفاد "السبيعي" بأن "الغرفة ستواصل جهودها في بث الرسائل التوعوية والإرشادية التي تتناول التدابير اللازمة؛ للحد من فيروس كورونا؛ وذلك في منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال المختلفة؛ سائلًا الله أن يُديم نعمة الأمن والأمان على ربوع بلادنا، وأن يحفظ لنا ولاة أمرنا، ويجنبنا الأوبئة".