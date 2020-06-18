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مراقبو "سمك جدة" يصادرون نصف طن ويحجزون 6 مركبات لباعة جائلين

نجحوا في ضبط 47 مخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الاحترازية

صادر مراقبو إدارة سوق السمك المركزي بجدة حوالي نصف طن من الأسماك، وقد تم تسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية حسب المتبع بينما تم إتلاف الفاسد وحجز 6 مركبات لباعة جائلين كما تم إتلاف 50 كيس ثلج غير صالح للاستخدام كما ضبط المراقبون 47 مخالفة صحية واشتراطات بلدية وإجراءات احترازية.

وأكد وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الأمانة تكثف جهودها في أسواق النفع العام ومنه سوق السمك المركزي للتأكد من سلامة الغذاء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والحماية من انتشار العدوى وحرصها على تقديم خدماتها لكافة سكان محافظة جدة وكذلك الرقابة لهذه الأسواق.

أمانة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مراقبو "سمك جدة" يصادرون نصف طن ويحجزون 6 مركبات لباعة جائلين
سبق

صادر مراقبو إدارة سوق السمك المركزي بجدة حوالي نصف طن من الأسماك، وقد تم تسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية حسب المتبع بينما تم إتلاف الفاسد وحجز 6 مركبات لباعة جائلين كما تم إتلاف 50 كيس ثلج غير صالح للاستخدام كما ضبط المراقبون 47 مخالفة صحية واشتراطات بلدية وإجراءات احترازية.

وأكد وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الأمانة تكثف جهودها في أسواق النفع العام ومنه سوق السمك المركزي للتأكد من سلامة الغذاء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والحماية من انتشار العدوى وحرصها على تقديم خدماتها لكافة سكان محافظة جدة وكذلك الرقابة لهذه الأسواق.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
10:14 PM

مراقبو "سمك جدة" يصادرون نصف طن ويحجزون 6 مركبات لباعة جائلين

نجحوا في ضبط 47 مخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الاحترازية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
2,837

صادر مراقبو إدارة سوق السمك المركزي بجدة حوالي نصف طن من الأسماك، وقد تم تسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية حسب المتبع بينما تم إتلاف الفاسد وحجز 6 مركبات لباعة جائلين كما تم إتلاف 50 كيس ثلج غير صالح للاستخدام كما ضبط المراقبون 47 مخالفة صحية واشتراطات بلدية وإجراءات احترازية.

وأكد وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الأمانة تكثف جهودها في أسواق النفع العام ومنه سوق السمك المركزي للتأكد من سلامة الغذاء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والحماية من انتشار العدوى وحرصها على تقديم خدماتها لكافة سكان محافظة جدة وكذلك الرقابة لهذه الأسواق.

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