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"النمري" يحتفل بتخرجه في كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم

احتفل الملازم عبدالعزيز بن فيصل بن مصلح النمري بتخرجه في كلية الملك فهد الأمنية، الدفعة الـ٥٠ للدورة التأهيلية للضباط الجامعيين.

وعبّر الملازم "عبدالعزيز االنمري" عن صادق دعواته وأمنياته بأن يعينه الله على أداء واجبه، وأن يكون درعًا حصينة لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

"سبق" تقدِّم التهنئة للملازم النمري بمناسبة تخرجه، وتتمنى له التوفيق في حياته العملية.

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"النمري" يحتفل بتخرجه في كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم
سبق

احتفل الملازم عبدالعزيز بن فيصل بن مصلح النمري بتخرجه في كلية الملك فهد الأمنية، الدفعة الـ٥٠ للدورة التأهيلية للضباط الجامعيين.

وعبّر الملازم "عبدالعزيز االنمري" عن صادق دعواته وأمنياته بأن يعينه الله على أداء واجبه، وأن يكون درعًا حصينة لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

"سبق" تقدِّم التهنئة للملازم النمري بمناسبة تخرجه، وتتمنى له التوفيق في حياته العملية.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
08:59 PM

"النمري" يحتفل بتخرجه في كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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احتفل الملازم عبدالعزيز بن فيصل بن مصلح النمري بتخرجه في كلية الملك فهد الأمنية، الدفعة الـ٥٠ للدورة التأهيلية للضباط الجامعيين.

وعبّر الملازم "عبدالعزيز االنمري" عن صادق دعواته وأمنياته بأن يعينه الله على أداء واجبه، وأن يكون درعًا حصينة لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

"سبق" تقدِّم التهنئة للملازم النمري بمناسبة تخرجه، وتتمنى له التوفيق في حياته العملية.

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