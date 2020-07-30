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"سدايا" تكرم "العجمي" على لوحة "الروبيكيوبيزم" لولي العهد

أكّدت استمرارها في دعمه وتشجيعه ولكل مبدع دعماً لثقافة الابتكار

‏كرّم رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، الفنان عبدالرحمن محمد العجمي أحد منسوبي "سدايا" الذي أبدع وتميز في عمله الفني بعد أن شكّل لوحة فنية نادرة اختار لها أن تكون صورة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كلوحة فنية بطريقة "الروبيكيوبيزم".

وأشاد "الغامدي" بموهبة الفنان "العجمي"، وأكد على استمرار الهيئة في دعمه وتشجيعه ولكل مبدع في "سدايا"؛ وذلك دعما لثقافة الابتكار، وتقديراً للإبداع.

وقالت "سدايا" في تغريدة عبر موقعها في "تويتر":"عندما تبدع مواهبنا نبادر إلى دعمها، وتمكينها. كفاءاتنا هم فخرنا".

وكان "العجمي" تحدّث الاثنين الماضي، لصحيفة "سبق" عن فن "الروبيكيوبيزم"، وعن انتهائه من إنجاز أول لوحة فنية باستخدام 750 مكعباً من مكعبات الروبيك، وهي صورة لسمو ولي العهد، واختار لها اسم (Rubik MBS)؛ تقديراً لأمير الشباب بصفته ملهماً للشباب السعودي.



وأكد أنه من حسن حظه أن انتهاء عمل اللوحة تزامن مع صدور موافقة المقام السامي الكريم على مقترح سمو ولي العهد بعدم اقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية لغير السعوديين في المقرات الرسمية للإدارات الحكومية.

وأشار إلى أن عمل اللوحة استغرق منه 10 أيام بساعات متقطّعة للوصول لهذه النتيجة النهائية للوحة التي تبلغ أبعادها 140 سم * 168 سم، لينجح في عمل لوحة فنية جميلة وبطريقة إبداعية نادرة.

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"سدايا" تكرم "العجمي" على لوحة "الروبيكيوبيزم" لولي العهد
سبق

‏كرّم رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، الفنان عبدالرحمن محمد العجمي أحد منسوبي "سدايا" الذي أبدع وتميز في عمله الفني بعد أن شكّل لوحة فنية نادرة اختار لها أن تكون صورة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كلوحة فنية بطريقة "الروبيكيوبيزم".

وأشاد "الغامدي" بموهبة الفنان "العجمي"، وأكد على استمرار الهيئة في دعمه وتشجيعه ولكل مبدع في "سدايا"؛ وذلك دعما لثقافة الابتكار، وتقديراً للإبداع.

وقالت "سدايا" في تغريدة عبر موقعها في "تويتر":"عندما تبدع مواهبنا نبادر إلى دعمها، وتمكينها. كفاءاتنا هم فخرنا".

وكان "العجمي" تحدّث الاثنين الماضي، لصحيفة "سبق" عن فن "الروبيكيوبيزم"، وعن انتهائه من إنجاز أول لوحة فنية باستخدام 750 مكعباً من مكعبات الروبيك، وهي صورة لسمو ولي العهد، واختار لها اسم (Rubik MBS)؛ تقديراً لأمير الشباب بصفته ملهماً للشباب السعودي.



وأكد أنه من حسن حظه أن انتهاء عمل اللوحة تزامن مع صدور موافقة المقام السامي الكريم على مقترح سمو ولي العهد بعدم اقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية لغير السعوديين في المقرات الرسمية للإدارات الحكومية.

وأشار إلى أن عمل اللوحة استغرق منه 10 أيام بساعات متقطّعة للوصول لهذه النتيجة النهائية للوحة التي تبلغ أبعادها 140 سم * 168 سم، لينجح في عمل لوحة فنية جميلة وبطريقة إبداعية نادرة.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
04:43 PM

"سدايا" تكرم "العجمي" على لوحة "الروبيكيوبيزم" لولي العهد

أكّدت استمرارها في دعمه وتشجيعه ولكل مبدع دعماً لثقافة الابتكار

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منصور الشلاقي - حائل
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‏كرّم رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، الفنان عبدالرحمن محمد العجمي أحد منسوبي "سدايا" الذي أبدع وتميز في عمله الفني بعد أن شكّل لوحة فنية نادرة اختار لها أن تكون صورة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كلوحة فنية بطريقة "الروبيكيوبيزم".

وأشاد "الغامدي" بموهبة الفنان "العجمي"، وأكد على استمرار الهيئة في دعمه وتشجيعه ولكل مبدع في "سدايا"؛ وذلك دعما لثقافة الابتكار، وتقديراً للإبداع.

وقالت "سدايا" في تغريدة عبر موقعها في "تويتر":"عندما تبدع مواهبنا نبادر إلى دعمها، وتمكينها. كفاءاتنا هم فخرنا".

وكان "العجمي" تحدّث الاثنين الماضي، لصحيفة "سبق" عن فن "الروبيكيوبيزم"، وعن انتهائه من إنجاز أول لوحة فنية باستخدام 750 مكعباً من مكعبات الروبيك، وهي صورة لسمو ولي العهد، واختار لها اسم (Rubik MBS)؛ تقديراً لأمير الشباب بصفته ملهماً للشباب السعودي.



وأكد أنه من حسن حظه أن انتهاء عمل اللوحة تزامن مع صدور موافقة المقام السامي الكريم على مقترح سمو ولي العهد بعدم اقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية لغير السعوديين في المقرات الرسمية للإدارات الحكومية.

وأشار إلى أن عمل اللوحة استغرق منه 10 أيام بساعات متقطّعة للوصول لهذه النتيجة النهائية للوحة التي تبلغ أبعادها 140 سم * 168 سم، لينجح في عمل لوحة فنية جميلة وبطريقة إبداعية نادرة.

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