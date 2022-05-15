أمين عسير يدشن مبادرة "حياتنا أمانة" للحد من انتشار فيروس كورونا

بتوجيه من أمير المنطقة.. ولزيادة التوعية حول الإجراءات الوقائية

دشن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، اليوم، انطلاقة أعمال مبادرة "حياتنا أمانة" بمدينة أبها، وذلك بتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، والتي تأتي ضمن باكورة مبادرات نشامى عسير، التي دشنها أمير منطقة عسير مؤخراً.

وأوضح الدكتور وليد الحميدي، أن هذه المبادرة جاءت بناء على توجيه أمير المنطقة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال التكامل مع مشروع "نشامى عسير" في التطوع البلدي، من خلال إتاحة الفرصة للأهالي الراغبين في التطوع للمساهمة في تنظيم المتسوقين وتوعيتهم بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفاظاً على صحة الجميع وضمان مجتمع حيوي وفق التوصيات الاحترازية والإجراءات الوقائية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة ستعزز الوعي بخطورة الفايروس من خلال التواصل المباشر مع المتسوقين ومرتادي الأسواق، والتأكيد على ضرورة التباعد الاجتماعي وتنظيم المتسوقين.

ولفت إلى أن خطة مبادرة "حياتنا أمانة"، تستهدف كافة الأسواق التجارية كأولوية خلال شهر رمضان المبارك، وتم تقسيم عملية تنفيذ المبادرة إلى عدة مراحل حسب أعداد المتطوعين المتاحة.

وتابع: "تم توزيع كافة المتطوعين والمتطوعات وفق التنظيمات المعتمدة، وسيتم تقييم كل مرحلة ليتسنى لنا وضع الخطط التحسينية في حال احتاج الأمر إلى ذلك والرفع بذلك بتقارير يومية لأمير المنطقة".

الجدير بالذكر أن الأمانة وزعت اليوم أكثر من 200 عبوة معقم على المتسوقين بإشراف مباشر من قبل أمين المنطقة، وبحضور رئيس المجلس البلدي وعدد من مديري الجهات الحكومية والخاصة".