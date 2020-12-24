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خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 312 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2091834 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات 24108 حالات، فيما تم تسجيل 422 حالة تعافٍ جديدة، ليبلغ عددها الكلي 2061781 حالة.

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خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 312 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة
سبق

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2091834 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات 24108 حالات، فيما تم تسجيل 422 حالة تعافٍ جديدة، ليبلغ عددها الكلي 2061781 حالة.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
05:22 PM

خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 312 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2091834 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات 24108 حالات، فيما تم تسجيل 422 حالة تعافٍ جديدة، ليبلغ عددها الكلي 2061781 حالة.

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