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رسميًّا.. هانز فليك مدربًا جديدًا لمنتخب ألمانيا خَلَفًا لـ"لوف"

ستبدأ مهمته فعليًّا عقب انتهاء مشاركة "المانشافت" في "الأمم الأوروبية"

وقّع هانز فليك، اليوم الثلاثاء، عقدًا مع الاتحاد الألماني لكرة القدم، لقيادة منتخب "المانشافت"، خلًفا ليواخيم لوف.

وستبدأ مهمة فليك عقب انتهاء مشاركة ألمانيا في بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2020"، المقررة خلال الفترة بين 11 يونيو و11 يوليو المقبلين.

وأكد الاتحاد الألماني توقيع مدرب بايرن ميونخ السابق، وهو ما كان متوقعًا منذ عدة أسابيع، على الرغم من حقيقة اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بالتعاقد معه.

وقاد "فليك"، مساعد مدرب ألمانيا "لوف" حتى 2014، البايرن لحصد ستة ألقاب في موسم 2019- 2020، كما أحرز لقب الدوري الألماني هذا الموسم؛ لكنه قرر الرحيل بعد شَغل منصبه لمدة 18 شهرًا.

وكان "لوف"، الذي يرتبط بعقد حتى 2022، قد قاد ألمانيا للفوز بكأس العالم 2014، عندما كان فليك مساعده، وأحرز كأس القارات 2017؛ لكن فريقه ودّع كأس العالم 2018 من الدور الأول ويعاني منذ فترة.

وخسرت ألمانيا 0- 6 أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية، في نوفمبر الماضي، في أسوأ هزيمة لـ"المانشافت".

الاتحاد الألماني لكرة القدم هانز فليك

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسميًّا.. هانز فليك مدربًا جديدًا لمنتخب ألمانيا خَلَفًا لـ"لوف"
سبق

وقّع هانز فليك، اليوم الثلاثاء، عقدًا مع الاتحاد الألماني لكرة القدم، لقيادة منتخب "المانشافت"، خلًفا ليواخيم لوف.

وستبدأ مهمة فليك عقب انتهاء مشاركة ألمانيا في بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2020"، المقررة خلال الفترة بين 11 يونيو و11 يوليو المقبلين.

وأكد الاتحاد الألماني توقيع مدرب بايرن ميونخ السابق، وهو ما كان متوقعًا منذ عدة أسابيع، على الرغم من حقيقة اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بالتعاقد معه.

وقاد "فليك"، مساعد مدرب ألمانيا "لوف" حتى 2014، البايرن لحصد ستة ألقاب في موسم 2019- 2020، كما أحرز لقب الدوري الألماني هذا الموسم؛ لكنه قرر الرحيل بعد شَغل منصبه لمدة 18 شهرًا.

وكان "لوف"، الذي يرتبط بعقد حتى 2022، قد قاد ألمانيا للفوز بكأس العالم 2014، عندما كان فليك مساعده، وأحرز كأس القارات 2017؛ لكن فريقه ودّع كأس العالم 2018 من الدور الأول ويعاني منذ فترة.

وخسرت ألمانيا 0- 6 أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية، في نوفمبر الماضي، في أسوأ هزيمة لـ"المانشافت".

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
02:06 PM

رسميًّا.. هانز فليك مدربًا جديدًا لمنتخب ألمانيا خَلَفًا لـ"لوف"

ستبدأ مهمته فعليًّا عقب انتهاء مشاركة "المانشافت" في "الأمم الأوروبية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّع هانز فليك، اليوم الثلاثاء، عقدًا مع الاتحاد الألماني لكرة القدم، لقيادة منتخب "المانشافت"، خلًفا ليواخيم لوف.

وستبدأ مهمة فليك عقب انتهاء مشاركة ألمانيا في بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2020"، المقررة خلال الفترة بين 11 يونيو و11 يوليو المقبلين.

وأكد الاتحاد الألماني توقيع مدرب بايرن ميونخ السابق، وهو ما كان متوقعًا منذ عدة أسابيع، على الرغم من حقيقة اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بالتعاقد معه.

وقاد "فليك"، مساعد مدرب ألمانيا "لوف" حتى 2014، البايرن لحصد ستة ألقاب في موسم 2019- 2020، كما أحرز لقب الدوري الألماني هذا الموسم؛ لكنه قرر الرحيل بعد شَغل منصبه لمدة 18 شهرًا.

وكان "لوف"، الذي يرتبط بعقد حتى 2022، قد قاد ألمانيا للفوز بكأس العالم 2014، عندما كان فليك مساعده، وأحرز كأس القارات 2017؛ لكن فريقه ودّع كأس العالم 2018 من الدور الأول ويعاني منذ فترة.

وخسرت ألمانيا 0- 6 أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية، في نوفمبر الماضي، في أسوأ هزيمة لـ"المانشافت".

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