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"التحلية" تشارك خبراء العالم المنتدى الافتراضي الأربعاء المقبل

تستعرض جهودها وابتكاراتها في خفض استهلاك الطاقة بالمنظومات الإنتاجية

تشارك المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ابتكاراتها وخبراتها في مجال كفاءة الطاقة خلال المنتدى الافتراضي الذي تعتزم إقامته الأربعاء القادم.

يأتي هذا في إطار خطط "التحلية" واستراتيجياتها، التي تستهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة للحد من الانبعاثات الكربونية، وتلبية الاحتياج بموثوقية وكفاءة، وتحسين جودة الحياة بتكثيف الاعتماد على مشاريع الطاقة النظيفة.

ويشارك في المنتدى نخبة من الخبراء والمختصين في مجال تحلية المياه، وفي مقدمتهم الجامعات والمعاهد البحثية والمنظمات والجمعيات العالمية المتخصصة مثل منظمة تحلية المياه العالمية IDA ومنظمة التحلية الأوروبية EDS وهيئة المرافق السنغافورية PUB إضافة إلى المنظمات المحلية والإقليمية ذات الصلة.

وتستعرض المؤسسة من خلاله جهودها وقدراتها الابتكارية التي مكنتها من تصميم وتنفيذ منظومات إنتاج ذكية، تعضد الموارد المائية السعودية، وتحافظ على مصادر المياه غير المتجددة، ما سيضمن استدامة تحلية المياه وتعزيز أمن الإمداد وجعل هذه الصناعة التي تعتمد على تطبيق أحدث المعايير العالمية في كافة المنظومات وأنظمة النقل صديقة للبيئة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحلية" تشارك خبراء العالم المنتدى الافتراضي الأربعاء المقبل
سبق

تشارك المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ابتكاراتها وخبراتها في مجال كفاءة الطاقة خلال المنتدى الافتراضي الذي تعتزم إقامته الأربعاء القادم.

يأتي هذا في إطار خطط "التحلية" واستراتيجياتها، التي تستهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة للحد من الانبعاثات الكربونية، وتلبية الاحتياج بموثوقية وكفاءة، وتحسين جودة الحياة بتكثيف الاعتماد على مشاريع الطاقة النظيفة.

ويشارك في المنتدى نخبة من الخبراء والمختصين في مجال تحلية المياه، وفي مقدمتهم الجامعات والمعاهد البحثية والمنظمات والجمعيات العالمية المتخصصة مثل منظمة تحلية المياه العالمية IDA ومنظمة التحلية الأوروبية EDS وهيئة المرافق السنغافورية PUB إضافة إلى المنظمات المحلية والإقليمية ذات الصلة.

وتستعرض المؤسسة من خلاله جهودها وقدراتها الابتكارية التي مكنتها من تصميم وتنفيذ منظومات إنتاج ذكية، تعضد الموارد المائية السعودية، وتحافظ على مصادر المياه غير المتجددة، ما سيضمن استدامة تحلية المياه وتعزيز أمن الإمداد وجعل هذه الصناعة التي تعتمد على تطبيق أحدث المعايير العالمية في كافة المنظومات وأنظمة النقل صديقة للبيئة.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
04:59 PM

"التحلية" تشارك خبراء العالم المنتدى الافتراضي الأربعاء المقبل

تستعرض جهودها وابتكاراتها في خفض استهلاك الطاقة بالمنظومات الإنتاجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تشارك المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ابتكاراتها وخبراتها في مجال كفاءة الطاقة خلال المنتدى الافتراضي الذي تعتزم إقامته الأربعاء القادم.

يأتي هذا في إطار خطط "التحلية" واستراتيجياتها، التي تستهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة للحد من الانبعاثات الكربونية، وتلبية الاحتياج بموثوقية وكفاءة، وتحسين جودة الحياة بتكثيف الاعتماد على مشاريع الطاقة النظيفة.

ويشارك في المنتدى نخبة من الخبراء والمختصين في مجال تحلية المياه، وفي مقدمتهم الجامعات والمعاهد البحثية والمنظمات والجمعيات العالمية المتخصصة مثل منظمة تحلية المياه العالمية IDA ومنظمة التحلية الأوروبية EDS وهيئة المرافق السنغافورية PUB إضافة إلى المنظمات المحلية والإقليمية ذات الصلة.

وتستعرض المؤسسة من خلاله جهودها وقدراتها الابتكارية التي مكنتها من تصميم وتنفيذ منظومات إنتاج ذكية، تعضد الموارد المائية السعودية، وتحافظ على مصادر المياه غير المتجددة، ما سيضمن استدامة تحلية المياه وتعزيز أمن الإمداد وجعل هذه الصناعة التي تعتمد على تطبيق أحدث المعايير العالمية في كافة المنظومات وأنظمة النقل صديقة للبيئة.

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