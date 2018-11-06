شاهد.. جبال القهر بالريث تتحول لشلالات مياه عملاقة

تحولت جبال الريث إلى واحة خضراء وشلالات من المياه بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة والمراكز التابعة لها اليوم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشلالات من المياه، تصب من أعالي جبال القهر "زهوان" بمحافظة الريث، ويظهر فيها انهمار المياه من قمة الجبل بغزارة.

وكانت محافظة الريث والمحافظات الجبلية المجاورة قد شهدت اليوم أمطارًا غزيرة، وتساقط حبات البَرَد، وتبعها أجواء معتدلة وصافية.