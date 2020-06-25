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الطائف.. شاهد كيف استقبلت حديقة الردف زوارها

بعد إعادة فتحها عقب إغلاق للحد من انتشار كورونا

تصوير ماجد عسيري

استقبلت حديقة الردف أكبر الحدائق بمحافظة الطائف، الزوار والمرتادين بالإجراءات الإحترازية، والتدابير الوقائية، بعد إعادة فتح الحديقة، منذ إغلاقها قبل عدة أشهر للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقامت أمانة محافظة الطائف بالاستعداد والتجهيز لاستقبال الزوار والمرتادين لحديقة الردف، وتطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في حديقة الردف.

وعمل عدد المتطوعين بوزارة الصحة الإجراءات المناسبة للمتنزهين، وسط وجود لافتات إرشادية داخل الحديقة عن الوقاية من فيروس كورونا.

الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف.. شاهد كيف استقبلت حديقة الردف زوارها
سبق

تصوير ماجد عسيري

استقبلت حديقة الردف أكبر الحدائق بمحافظة الطائف، الزوار والمرتادين بالإجراءات الإحترازية، والتدابير الوقائية، بعد إعادة فتح الحديقة، منذ إغلاقها قبل عدة أشهر للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقامت أمانة محافظة الطائف بالاستعداد والتجهيز لاستقبال الزوار والمرتادين لحديقة الردف، وتطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في حديقة الردف.

وعمل عدد المتطوعين بوزارة الصحة الإجراءات المناسبة للمتنزهين، وسط وجود لافتات إرشادية داخل الحديقة عن الوقاية من فيروس كورونا.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
12:16 PM

الطائف.. شاهد كيف استقبلت حديقة الردف زوارها

بعد إعادة فتحها عقب إغلاق للحد من انتشار كورونا

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
0
586

تصوير ماجد عسيري

استقبلت حديقة الردف أكبر الحدائق بمحافظة الطائف، الزوار والمرتادين بالإجراءات الإحترازية، والتدابير الوقائية، بعد إعادة فتح الحديقة، منذ إغلاقها قبل عدة أشهر للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقامت أمانة محافظة الطائف بالاستعداد والتجهيز لاستقبال الزوار والمرتادين لحديقة الردف، وتطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في حديقة الردف.

وعمل عدد المتطوعين بوزارة الصحة الإجراءات المناسبة للمتنزهين، وسط وجود لافتات إرشادية داخل الحديقة عن الوقاية من فيروس كورونا.

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