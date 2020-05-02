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"كورونا" أكثر خطورة على 8 فئات في المجتمع.. تعرف عليها

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن عدداً من فئات المجتمع يكون فيروس كورونا المستجد أكثر خطورة عليهم دون غيرهم.
وحدد متحدث "الصحة" 8 فئات عندما تتعرض للفيروس يكون أكثر خطورة عليهم؛ وهم: مرضى السكري، وأمراض القلب، والربو، وأمراض الرئة، وأمراض الكبد.
إلى جانب ذلك، من يعاني من المناعة الضعيفة، وكبار السن ممن يتجاوز أعمارهم 65 عاماً، وكذلك النساء الحوامل اللاتي يعانين من مشكلات صحية أثناء الحمل.
جاء ذلك خلال الإيجاز الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كورونا" أكثر خطورة على 8 فئات في المجتمع.. تعرف عليها
سبق

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن عدداً من فئات المجتمع يكون فيروس كورونا المستجد أكثر خطورة عليهم دون غيرهم.
وحدد متحدث "الصحة" 8 فئات عندما تتعرض للفيروس يكون أكثر خطورة عليهم؛ وهم: مرضى السكري، وأمراض القلب، والربو، وأمراض الرئة، وأمراض الكبد.
إلى جانب ذلك، من يعاني من المناعة الضعيفة، وكبار السن ممن يتجاوز أعمارهم 65 عاماً، وكذلك النساء الحوامل اللاتي يعانين من مشكلات صحية أثناء الحمل.
جاء ذلك خلال الإيجاز الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
04:12 PM

"كورونا" أكثر خطورة على 8 فئات في المجتمع.. تعرف عليها

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
24,844

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن عدداً من فئات المجتمع يكون فيروس كورونا المستجد أكثر خطورة عليهم دون غيرهم.
وحدد متحدث "الصحة" 8 فئات عندما تتعرض للفيروس يكون أكثر خطورة عليهم؛ وهم: مرضى السكري، وأمراض القلب، والربو، وأمراض الرئة، وأمراض الكبد.
إلى جانب ذلك، من يعاني من المناعة الضعيفة، وكبار السن ممن يتجاوز أعمارهم 65 عاماً، وكذلك النساء الحوامل اللاتي يعانين من مشكلات صحية أثناء الحمل.
جاء ذلك خلال الإيجاز الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

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