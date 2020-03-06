"وقاية": أسماء الدول بـ"القائمة المنشورة" لا تستوجب جميعها الحجر بعد زيارتها

تساعد مسؤولي الصحة العامة والأطباء على التقييم والتشخيص الأفضل

أكد المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها أن الدول المذكورة في القائمة المنشورة على الموقع الإلكتروني لا تستوجب جميعها الحجر بعد زيارتها أو زيارة مناطق محددة فيها.

وأوضح المركز أن هذه القائمة تساعد مسؤولي الصحة العامة والأطباء على التقييم والتشخيص الأفضل في حال ظهرت على القادم من السفر أعراض مشابهة لأعراض الإصابة بعدوى تنفسية حادة، كما أن العودة من السفر من هذه الدول أو مناطق محددة فيها لا يدل بالضرورة على الإصابة بالعدوى.

وأضاف: تأكيد الإصابة بالعدوى بعد العودة من السفر يتطلب التقييم الطبي والفحص المخبري.

وأوصى المركز جميع القادمين من هذه الدول بالإفصاح عن تاريخ آخر تواجد والاتصال بالرقم المجاني 937 فور ظهور حمى أو سعال أو ضيق في التنفس أو إلتهاب الحلق.