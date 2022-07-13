النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جيبوتي تدين إطلاق الحوثي صواريخ بالستية وطائرات "مفخخة" تجاه المملكة

"بامخرمة" يجدد وقوف وتضامن بلاده مع السعودية ضد هذا العدوان السافر

أدانت جمهورية جيبوتي عملية إطلاق الميليشيات الحوثية صواريخ بالستية وطائرات دون طيار "مفخخة" من داخل الأراضي اليمنية تجاه أراضي المملكة.

وقال عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة: إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المفخخة المسيرة تجاه الأعيان والمناطق المدنية المأهولة بالسكان يعد عدوانًا سافرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ومخالفًا للقانون الدولي الإنساني.

وجدّد "بامخرمة" وقوف وتضامن بلاده الدائم مع المملكة ضد هذا العدوان السافر.

جمهورية جيبوتي الميليشيات الحوثية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جيبوتي تدين إطلاق الحوثي صواريخ بالستية وطائرات "مفخخة" تجاه المملكة
سبق

أدانت جمهورية جيبوتي عملية إطلاق الميليشيات الحوثية صواريخ بالستية وطائرات دون طيار "مفخخة" من داخل الأراضي اليمنية تجاه أراضي المملكة.

وقال عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة: إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المفخخة المسيرة تجاه الأعيان والمناطق المدنية المأهولة بالسكان يعد عدوانًا سافرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ومخالفًا للقانون الدولي الإنساني.

وجدّد "بامخرمة" وقوف وتضامن بلاده الدائم مع المملكة ضد هذا العدوان السافر.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
02:22 PM

جيبوتي تدين إطلاق الحوثي صواريخ بالستية وطائرات "مفخخة" تجاه المملكة

"بامخرمة" يجدد وقوف وتضامن بلاده مع السعودية ضد هذا العدوان السافر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
197

أدانت جمهورية جيبوتي عملية إطلاق الميليشيات الحوثية صواريخ بالستية وطائرات دون طيار "مفخخة" من داخل الأراضي اليمنية تجاه أراضي المملكة.

وقال عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة: إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المفخخة المسيرة تجاه الأعيان والمناطق المدنية المأهولة بالسكان يعد عدوانًا سافرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ومخالفًا للقانون الدولي الإنساني.

وجدّد "بامخرمة" وقوف وتضامن بلاده الدائم مع المملكة ضد هذا العدوان السافر.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,769
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,088
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,808
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,992

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد
ما بعد "كورونا"!

ما بعد "كورونا"!

ساير المنيعي
السياحة العلاجية.. استثمار المستقبل

السياحة العلاجية.. استثمار المستقبل

علي آل شرمة
الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة