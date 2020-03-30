أدان الاتحاد البرلماني العربي اليوم الهجوم الإرهابي من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مدينتي الرياض وجازان بصاروخين بالستيين أسقطتهما الدفاعات الجوية السعودية. وأكد رئيس الاتحاد المهندس عاطف الطراونة - في بيان صدر من العاصمة الأردنية عمان - أهمية الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي، معرباً عن وقوف الاتحاد مع المملكة وثقته بحكمة قيادتها وفاعلية دبلوماسيتها في مواجهة جميع أشكال الإرهاب والأخطار البشرية والطبيعية، وضمان أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

"البرلماني العربي" يدين الهجوم الحوثي بصاروخين على الرياض وجازان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-30 أدان الاتحاد البرلماني العربي اليوم الهجوم الإرهابي من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مدينتي الرياض وجازان بصاروخين بالستيين أسقطتهما الدفاعات الجوية السعودية.



وأكد رئيس الاتحاد المهندس عاطف الطراونة - في بيان صدر من العاصمة الأردنية عمان - أهمية الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي، معرباً عن وقوف الاتحاد مع المملكة وثقته بحكمة قيادتها وفاعلية دبلوماسيتها في مواجهة جميع أشكال الإرهاب والأخطار البشرية والطبيعية، وضمان أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 07:41 PM

اخر تعديل 31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 12:25 AM

"البرلماني العربي" يدين الهجوم الحوثي بصاروخين على الرياض وجازان الاتحاد أكد وقوفه مع المملكة وأهمية الامتثال لقرار حظر توريد الأسلحة للميليشيا الإرهابية





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أدان الاتحاد البرلماني العربي اليوم الهجوم الإرهابي من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مدينتي الرياض وجازان بصاروخين بالستيين أسقطتهما الدفاعات الجوية السعودية.



وأكد رئيس الاتحاد المهندس عاطف الطراونة - في بيان صدر من العاصمة الأردنية عمان - أهمية الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي، معرباً عن وقوف الاتحاد مع المملكة وثقته بحكمة قيادتها وفاعلية دبلوماسيتها في مواجهة جميع أشكال الإرهاب والأخطار البشرية والطبيعية، وضمان أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.