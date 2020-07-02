تعاني من آلام الرقبة؟.. نصائح هامة خلال العمل أو استخدام الهواتف الذكية

وضعية الجلوس بشكل مستقيم وممارسة تمارين تقوية عضلات الظهر أهمها

في ظل روتين الحياة اليومية التي باتت أسرع، أصبح من الشائع المعاناة من متاعب وآلام الرقبة.

وقال خبراء إنه إلى جانب وضع الجلوس غير السليم في العمل، قد يكون السبب وراء ذلك أيضًا استخدام الهواتف الذكية بصورة متكررة.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية؛ يجب على المرء أثناء العمل أو أثناء استخدام الهاتف الذكي، التحقق بانتظام من وضعية جلوسه.

وتنصح حملة "من أجل ظهر أكثر صحة"، التي أطلقتها إحدى الجمعيات الطبية الألمانية بالنظر إلى الهاتف دون خفض الرأس.

وأشار المختصون إلى ضرورة ممارسة تمارين لتقوية عضلات الظهر بما يقي من آلام الرقبة، التي عادة ما تكون ناتجة من شد العضلات، وتصلبها حول الفقرات العنقية وأعلى الظهر.

وشددت الحملة على ضرورة الجلوس على كرسي مكتب يتيح للفرد أن يكون ظهره مستقيمًا أغلب ساعات العمل.