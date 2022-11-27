أيام معدودة تفصل الجماهير العربية عن انطلاق بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر في الفترة الممتدة بين الـ30 من شهر نوفمبر الحالي و18 ديسمبر المقبل؛ وذلك في إطار استعداداتها لكأس العالم 2022. وتشهد بطولة كأس العرب التي تُقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) 32 مباراة على مدى 19 يومًا من 30 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل. ويتنافس خلال بطولة كأس العرب أفضل المنتخبات العربية من قارتَي آسيا وإفريقيا للفوز بلقب البطولة، التي تنطلق منافساتها بدور المجموعات، الذي تتواصل مبارياته بين 30 نوفمبر و7 ديسمبر. وتأهل مباشرة للمشاركة في البطولة 9 منتخبات بحسب التصنيف الدولي، هي (تونس والجزائر ومصر والمغرب والسعودية والعراق وسوريا والإمارات بجانب قطر البلد المضيف). فيما خاض 14 فريقًا التصفيات، تأهل منها 7 منتخبات، هي (لبنان والأردن والسودان وعُمان وفلسطين وموريتانيا والبحرين). وتوزعت المنتخبات المشاركة في البطولة على أربع مجموعات بواقع أربعة منتخبات لكل منها، وأوقعت القرعة الأخضر السعودي في المجموعة الثالثة إلى جوار (المغرب، الأردن وفلسطين). وتضم المجموعة الأولى منتخبات (قطر والعراق وعُمان والبحرين)، وتتنافس في المجموعة الثانية منتخبات (تونس والإمارات وسوريا وموريتانيا)، وفي الثالثة منتخبات (المغرب والسعودية والأردن وفلسطين)، وفي المجموعة الرابعة يأتي منتخبا شمال إفريقيا الجزائر ومصر إلى جانب منتخبَي لبنان والسودان. وسيتأهل متصدر كل مجموعة إلى ربع النهائي بالبطولة الذي تُقام منافساته يومي 10 و11 ديسمبر، ثم تُقام مباراتا نصف النهائي في 15 ديسمبر، والمباراة النهائية يوم 18 ديسمبر، وقبلها في اليوم ذاته مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث.

انطلاق كأس العرب بحلته المونديالية.. الثلاثاء المقبل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-26 أيام معدودة تفصل الجماهير العربية عن انطلاق بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر في الفترة الممتدة بين الـ30 من شهر نوفمبر الحالي و18 ديسمبر المقبل؛ وذلك في إطار استعداداتها لكأس العالم 2022.



وتشهد بطولة كأس العرب التي تُقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) 32 مباراة على مدى 19 يومًا من 30 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل.



ويتنافس خلال بطولة كأس العرب أفضل المنتخبات العربية من قارتَي آسيا وإفريقيا للفوز بلقب البطولة، التي تنطلق منافساتها بدور المجموعات، الذي تتواصل مبارياته بين 30 نوفمبر و7 ديسمبر.



وتأهل مباشرة للمشاركة في البطولة 9 منتخبات بحسب التصنيف الدولي، هي (تونس والجزائر ومصر والمغرب والسعودية والعراق وسوريا والإمارات بجانب قطر البلد المضيف).



فيما خاض 14 فريقًا التصفيات، تأهل منها 7 منتخبات، هي (لبنان والأردن والسودان وعُمان وفلسطين وموريتانيا والبحرين).



وتوزعت المنتخبات المشاركة في البطولة على أربع مجموعات بواقع أربعة منتخبات لكل منها، وأوقعت القرعة الأخضر السعودي في المجموعة الثالثة إلى جوار (المغرب، الأردن وفلسطين).



وتضم المجموعة الأولى منتخبات (قطر والعراق وعُمان والبحرين)، وتتنافس في المجموعة الثانية منتخبات (تونس والإمارات وسوريا وموريتانيا)، وفي الثالثة منتخبات (المغرب والسعودية والأردن وفلسطين)، وفي المجموعة الرابعة يأتي منتخبا شمال إفريقيا الجزائر ومصر إلى جانب منتخبَي لبنان والسودان.



وسيتأهل متصدر كل مجموعة إلى ربع النهائي بالبطولة الذي تُقام منافساته يومي 10 و11 ديسمبر، ثم تُقام مباراتا نصف النهائي في 15 ديسمبر، والمباراة النهائية يوم 18 ديسمبر، وقبلها في اليوم ذاته مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443 11:38 PM

انطلاق كأس العرب بحلته المونديالية.. الثلاثاء المقبل الأخضر يدشِّن مشاركته في الأول من ديسمبر





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أيام معدودة تفصل الجماهير العربية عن انطلاق بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر في الفترة الممتدة بين الـ30 من شهر نوفمبر الحالي و18 ديسمبر المقبل؛ وذلك في إطار استعداداتها لكأس العالم 2022.



وتشهد بطولة كأس العرب التي تُقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) 32 مباراة على مدى 19 يومًا من 30 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل.



ويتنافس خلال بطولة كأس العرب أفضل المنتخبات العربية من قارتَي آسيا وإفريقيا للفوز بلقب البطولة، التي تنطلق منافساتها بدور المجموعات، الذي تتواصل مبارياته بين 30 نوفمبر و7 ديسمبر.



وتأهل مباشرة للمشاركة في البطولة 9 منتخبات بحسب التصنيف الدولي، هي (تونس والجزائر ومصر والمغرب والسعودية والعراق وسوريا والإمارات بجانب قطر البلد المضيف).



فيما خاض 14 فريقًا التصفيات، تأهل منها 7 منتخبات، هي (لبنان والأردن والسودان وعُمان وفلسطين وموريتانيا والبحرين).



وتوزعت المنتخبات المشاركة في البطولة على أربع مجموعات بواقع أربعة منتخبات لكل منها، وأوقعت القرعة الأخضر السعودي في المجموعة الثالثة إلى جوار (المغرب، الأردن وفلسطين).



وتضم المجموعة الأولى منتخبات (قطر والعراق وعُمان والبحرين)، وتتنافس في المجموعة الثانية منتخبات (تونس والإمارات وسوريا وموريتانيا)، وفي الثالثة منتخبات (المغرب والسعودية والأردن وفلسطين)، وفي المجموعة الرابعة يأتي منتخبا شمال إفريقيا الجزائر ومصر إلى جانب منتخبَي لبنان والسودان.



وسيتأهل متصدر كل مجموعة إلى ربع النهائي بالبطولة الذي تُقام منافساته يومي 10 و11 ديسمبر، ثم تُقام مباراتا نصف النهائي في 15 ديسمبر، والمباراة النهائية يوم 18 ديسمبر، وقبلها في اليوم ذاته مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث.