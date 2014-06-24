"الإعلام والاتصال" بجامعة الإمام تنفذ 7 دبلومات عليا الفصل القادم

تستهدف المهنيين وخريجي التخصصات الجامعية ذات الصلة

تُطلق كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الفصل الدراسي الأول القادم من العام 1443هـ سبعة دبلومات عليا مدفوعة في الإعلام، تستهدف المهنيين وخريجي التخصصات الجامعية ذات الصلة.

وأوضح سمو الأمير الدكتور سعد بن سعود عميد الكلية أن الدبلومات العليا هي: الإعلام السياسي، الإعلام العسكري، الإعلام السياحي، الإعلام الاقتصادي، الإعلام الرياضي، الإعلام الصحي، الإعلام التربوي.

وأضاف أن هذه الدبلومات العليا تأتي مبادرةً من الجامعة والكلية لتنفيذ أحدث البرامج المواكبة للتطورات الدولية التي تجمع بين العلم والممارسة، وتلبي احتياجات المملكة التنموية وعلى وجه الخصوص رؤية 2030 ويشارك في تدريسها نخبة من الخبراء في مجالاتها، كما التحق في دورتها الأولى نخبة من الكوادر الوطنية التي درس بعضهم على حسابه الخاص.

فيما أوفد العديد من الجهات الحكومية والأهلية عدداً من موظفيها للدراسة في البرامج السابقة، مشيراً إلى أن الدورة الجديدة تتضمن إضافة ثلاثة دبلومات نوعية؛ هي: الدبلوم العالي في الإعلام السياحي، والدبلوم العالي في الإعلام العسكري، والدبلوم العالي في الإعلام الاقتصادي، بالإضافة إلى الدبلومات المعلنة سابقاً.

تجدر الإشارة إلى أن الدبلومات العليا الإعلامية مصنّفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأعدَّت بعد استطلاع أفضل وأحدث التجارب العالمية، ودراسة احتياجات السوق الإعلامي السعودي؛ لتسهم في تطوير أداء الموظفين الذين على رأس العمل حالياً أو الراغبين في تطوير مهاراتهم وتحويل مسارات التخصص وسيتاح التسجيل ابتداءً من الأحد القادم 27/ 6/ 2021م إلى 14/ 7/ 2021م، عبر الرابط https://olia.imamu.edu.sa/adm/login.