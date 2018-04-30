"البيئة": لا إصابات بإنفلونزا الطيور خلال الـ 24 ساعة الماضية

الوزارة تلقت 3 بلاغات و3 استفسارات وتواصل التوعية

أفادت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بأن الـ 24 ساعة الماضية خلت من تسجيل أي إصابة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8.

وذكرت الوزارة في إيجازها اليومي، أن عدد العينات المجموعة من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 14108عينات، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 182 حالة، وتم التخلص من 5285 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تلقت ثلاثة بلاغات، واستقبلت ثلاثة استفسارات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.