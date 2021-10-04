وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن الفِرَق الرقابية رصدت 41 مخالفة للاشتراطات خلال الجولات الميدانية؛ مؤكدًا ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

نفّذت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها خلال شهر سبتمبر الماضي "30.233" جولة ميدانية رقابية على المولات والأسواق والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية؛ وذلك ضمن الجهود والأعمال التي تقدّمها الأمانة وبلديات المنطقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية.

جازان.. أكثر من 30 ألف جولة رقابية ترصد 41 مخالفة خلال شهر سبتمبر وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-10-04 نفّذت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها خلال شهر سبتمبر الماضي "30.233" جولة ميدانية رقابية على المولات والأسواق والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية؛ وذلك ضمن الجهود والأعمال التي تقدّمها الأمانة وبلديات المنطقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية. وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن الفِرَق الرقابية رصدت 41 مخالفة للاشتراطات خلال الجولات الميدانية؛ مؤكدًا ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443 10:51 AM

جازان.. أكثر من 30 ألف جولة رقابية ترصد 41 مخالفة خلال شهر سبتمبر تأتي ضمن الجهود والأعمال التي تقدّمها الأمانة لتطبيق الإجراءات الاحترازية





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نفّذت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها خلال شهر سبتمبر الماضي "30.233" جولة ميدانية رقابية على المولات والأسواق والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية؛ وذلك ضمن الجهود والأعمال التي تقدّمها الأمانة وبلديات المنطقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن الفِرَق الرقابية رصدت 41 مخالفة للاشتراطات خلال الجولات الميدانية؛ مؤكدًا ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.