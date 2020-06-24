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أسعار النفط تتراجع لأقل مستوى منذ 9 أيام

خام برنت سجل 39.8 دولار للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم (الأربعاء)، إلى أقل من ـ40 دولارًا للبرميل؛ بعد نشر وزارة الطاقة الأمريكية تقريرًا أظهر ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس المقبل بنسبة 6 في المئة في بورصة لندن، لتبلغ 39.78 دولار للبرميل، مسجلة مستوى دون 40 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ 15 يونيو، وذلك خلال تعاملات اليوم عند الساعة 18:47 بتوقيت موسكو، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".

النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تتراجع لأقل مستوى منذ 9 أيام
سبق

واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم (الأربعاء)، إلى أقل من ـ40 دولارًا للبرميل؛ بعد نشر وزارة الطاقة الأمريكية تقريرًا أظهر ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس المقبل بنسبة 6 في المئة في بورصة لندن، لتبلغ 39.78 دولار للبرميل، مسجلة مستوى دون 40 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ 15 يونيو، وذلك خلال تعاملات اليوم عند الساعة 18:47 بتوقيت موسكو، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
08:04 PM

أسعار النفط تتراجع لأقل مستوى منذ 9 أيام

خام برنت سجل 39.8 دولار للبرميل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم (الأربعاء)، إلى أقل من ـ40 دولارًا للبرميل؛ بعد نشر وزارة الطاقة الأمريكية تقريرًا أظهر ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس المقبل بنسبة 6 في المئة في بورصة لندن، لتبلغ 39.78 دولار للبرميل، مسجلة مستوى دون 40 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ 15 يونيو، وذلك خلال تعاملات اليوم عند الساعة 18:47 بتوقيت موسكو، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".

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