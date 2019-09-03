"الشيباني" للمرتبة العاشرة مساعدًا لرئيس بلدية شقراء

أصدر رئيس بلدية شقراء المهندس عبدالمحسن الحمادي، قرارًا إداريًّا بترقية مساعد رئيس بلدية محافظة شقراء مدير الشؤون الفنية المهندس بندر بن مرزوق الشيباني إلى المرتبة العاشرة.

والمهندس الشيباني، من الكفاءات الإدارية المميزة، وحاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة المساحة من جامعة الملك سعود، والماجستير في تقنية المعلومات من الولايات المتحدة الأمريكية، ولديه شهادة عُليا في الأمن السيبراني من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمتلك "الشيباني" رصيدًا من الخبرات العملية المتنوعة؛ إذ سَبَق أن عَمِل في أمانة مدينة الرياض بالإدارة العامة للتخطيط العمراني، وعمل في شركة "أرامكو" بإدارة المساحة بمدينة الظهران، كما عَمِل بمعهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود مهندسًا ومشرفًا على عدد من المشاريع، وعَمِل في وزارة التعليم العالي في إدارة المشاريع بمسمى "مهندس مشاريع"، كما عَمِل في سفارة المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية بالملحقية الثقافية مديرًا لقسم المخصصات، وعَمِل في وزارة التعليم في وكالة المباني مهندس مساحة، إضافة لعضويته لعدد من اللجان المتخصصة.