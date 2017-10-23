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"فهد المولد" يثير حفيظة الاتحاديين عند استبداله.. ويرفض مصافحة المدرب

الاتحاد خرج خاسرًا أمام الشباب.. و"البلوي" حاول تهدئة اللاعب

أثار تبديل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، "الدولي" فهد المولد، حفيظة جماهير فريقه؛ وذلك بعد أن رفض تبديله من قِبل مدرب الفريق "الروماني" كوزمين كونترا عند الدقيقة الـ62. وبعد أن وافق المولد على التغيير بدلاً من زميله عبدالعزيز البيشي رفض مصافحة المدرب، وخرج غاضبًا، وحدث بينه وبينه المدير التنفيذي حامد البلوي نقاش حاد قبل أن يتجه لغرفة الملابس.

وكان الشباب قد جرد الاتحاد من صدارة الترتيب بعد أن هزمه على أرضه وبين جماهيره بهدفَي "ايغالو " 2/ 0، وقفز للمركز الثالث برصيد 15 نقطة، فيما بقي الاتحاد بـ 17 نقطة في المركز الثاني.

الاتحاد الشباب الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"فهد المولد" يثير حفيظة الاتحاديين عند استبداله.. ويرفض مصافحة المدرب
سبق

أثار تبديل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، "الدولي" فهد المولد، حفيظة جماهير فريقه؛ وذلك بعد أن رفض تبديله من قِبل مدرب الفريق "الروماني" كوزمين كونترا عند الدقيقة الـ62. وبعد أن وافق المولد على التغيير بدلاً من زميله عبدالعزيز البيشي رفض مصافحة المدرب، وخرج غاضبًا، وحدث بينه وبينه المدير التنفيذي حامد البلوي نقاش حاد قبل أن يتجه لغرفة الملابس.

وكان الشباب قد جرد الاتحاد من صدارة الترتيب بعد أن هزمه على أرضه وبين جماهيره بهدفَي "ايغالو " 2/ 0، وقفز للمركز الثالث برصيد 15 نقطة، فيما بقي الاتحاد بـ 17 نقطة في المركز الثاني.

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
10:29 PM

"فهد المولد" يثير حفيظة الاتحاديين عند استبداله.. ويرفض مصافحة المدرب

الاتحاد خرج خاسرًا أمام الشباب.. و"البلوي" حاول تهدئة اللاعب

A A A
أحمد سرور - الرياض
7
6,296

أثار تبديل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، "الدولي" فهد المولد، حفيظة جماهير فريقه؛ وذلك بعد أن رفض تبديله من قِبل مدرب الفريق "الروماني" كوزمين كونترا عند الدقيقة الـ62. وبعد أن وافق المولد على التغيير بدلاً من زميله عبدالعزيز البيشي رفض مصافحة المدرب، وخرج غاضبًا، وحدث بينه وبينه المدير التنفيذي حامد البلوي نقاش حاد قبل أن يتجه لغرفة الملابس.

وكان الشباب قد جرد الاتحاد من صدارة الترتيب بعد أن هزمه على أرضه وبين جماهيره بهدفَي "ايغالو " 2/ 0، وقفز للمركز الثالث برصيد 15 نقطة، فيما بقي الاتحاد بـ 17 نقطة في المركز الثاني.

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