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ألمانيا تتعهد بتقديم 40 مليون يورو لتعزيز المساعدات الإنسانية لغزة

"ماس" أعلن عن التبرع قبل اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي

أعلنت الأمم المتحدة أن ألمانيا تعهدت، اليوم (الثلاثاء)، بتقديم 40 مليون يورو (48.86 مليون دولار) لتعزيز المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين في قطاع غزة، حيث نزح أكثر من 52 ألف فلسطيني بسبب الاعتداءات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة.

وبين وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قبيل اجتماع مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي لمناقشة الوضع في إسرائيل وغزة، أن ألمانيا تسعى من أجل تقديم دعم أفضل لغزة، وستقدم 40 مليون يورو لهذا الغرض، وفقاً لـ"رويترز".

ألمانيا المساعدات الإنسانية لغزة

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ألمانيا تتعهد بتقديم 40 مليون يورو لتعزيز المساعدات الإنسانية لغزة
سبق

أعلنت الأمم المتحدة أن ألمانيا تعهدت، اليوم (الثلاثاء)، بتقديم 40 مليون يورو (48.86 مليون دولار) لتعزيز المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين في قطاع غزة، حيث نزح أكثر من 52 ألف فلسطيني بسبب الاعتداءات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة.

وبين وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قبيل اجتماع مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي لمناقشة الوضع في إسرائيل وغزة، أن ألمانيا تسعى من أجل تقديم دعم أفضل لغزة، وستقدم 40 مليون يورو لهذا الغرض، وفقاً لـ"رويترز".

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
04:10 PM

ألمانيا تتعهد بتقديم 40 مليون يورو لتعزيز المساعدات الإنسانية لغزة

"ماس" أعلن عن التبرع قبل اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الأمم المتحدة أن ألمانيا تعهدت، اليوم (الثلاثاء)، بتقديم 40 مليون يورو (48.86 مليون دولار) لتعزيز المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين في قطاع غزة، حيث نزح أكثر من 52 ألف فلسطيني بسبب الاعتداءات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة.

وبين وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قبيل اجتماع مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي لمناقشة الوضع في إسرائيل وغزة، أن ألمانيا تسعى من أجل تقديم دعم أفضل لغزة، وستقدم 40 مليون يورو لهذا الغرض، وفقاً لـ"رويترز".

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