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إعادة فتح باب الترشح لعضوية اللجنة الاستشارية لمنظمة الصحة العالمية

في مجالات العلوم الاجتماعية والأنثروبولوجيا والأخلاق والعلوم السياسية

أعادت منظمة الصحة العالمية فتح باب الترشح للخبراء للانضمام إلى المجموعة الاستشارية العلمية لأصول مسببات الأمراض المستحدثة، وذلك بدءًا من اليوم حتى 3 نوفمبر الجاري.
وتُستَقبل الترشحات من المختصين في مجالات العلوم الاجتماعية والأنثروبولوجيا والأخلاق والعلوم السياسية والسلامة والأمن البيولوجي.
ودعت المنظمة المترشحين الجدد إلى ألا يكون لديهم أي تضارب في المصالح في حال قبول عضويتهم في المجموعة.
وترتكز مهمة المجموعة الاستشارية في التحديد المبكر لمسببات الأمراض الجديدة، ومعالجة عوامل الخطر التي تسهم في ظهورها وانتشارها، بالإضافة إلى تقديم المشورة لأمانة المنظمة بشأن الاعتبارات التقنية والعلمية.

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إعادة فتح باب الترشح لعضوية اللجنة الاستشارية لمنظمة الصحة العالمية
سبق

أعادت منظمة الصحة العالمية فتح باب الترشح للخبراء للانضمام إلى المجموعة الاستشارية العلمية لأصول مسببات الأمراض المستحدثة، وذلك بدءًا من اليوم حتى 3 نوفمبر الجاري.
وتُستَقبل الترشحات من المختصين في مجالات العلوم الاجتماعية والأنثروبولوجيا والأخلاق والعلوم السياسية والسلامة والأمن البيولوجي.
ودعت المنظمة المترشحين الجدد إلى ألا يكون لديهم أي تضارب في المصالح في حال قبول عضويتهم في المجموعة.
وترتكز مهمة المجموعة الاستشارية في التحديد المبكر لمسببات الأمراض الجديدة، ومعالجة عوامل الخطر التي تسهم في ظهورها وانتشارها، بالإضافة إلى تقديم المشورة لأمانة المنظمة بشأن الاعتبارات التقنية والعلمية.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
02:53 PM

إعادة فتح باب الترشح لعضوية اللجنة الاستشارية لمنظمة الصحة العالمية

في مجالات العلوم الاجتماعية والأنثروبولوجيا والأخلاق والعلوم السياسية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعادت منظمة الصحة العالمية فتح باب الترشح للخبراء للانضمام إلى المجموعة الاستشارية العلمية لأصول مسببات الأمراض المستحدثة، وذلك بدءًا من اليوم حتى 3 نوفمبر الجاري.
وتُستَقبل الترشحات من المختصين في مجالات العلوم الاجتماعية والأنثروبولوجيا والأخلاق والعلوم السياسية والسلامة والأمن البيولوجي.
ودعت المنظمة المترشحين الجدد إلى ألا يكون لديهم أي تضارب في المصالح في حال قبول عضويتهم في المجموعة.
وترتكز مهمة المجموعة الاستشارية في التحديد المبكر لمسببات الأمراض الجديدة، ومعالجة عوامل الخطر التي تسهم في ظهورها وانتشارها، بالإضافة إلى تقديم المشورة لأمانة المنظمة بشأن الاعتبارات التقنية والعلمية.

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