"بلدية أضم": الطريق الذي وقعت به حادثة دهس أحد المقيمين لا يتبعنا

قالت إن هذه التغريدات تدخل ضمن الجرائم المعلوماتية التي تستوجب العقاب

قدمت بلدية محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة توضيحًا للمقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لحادث دهس وقع مساء أمس الثلاثاء، بمركز ربوع العين بمحافظة أضم وراح ضحيته أحد المقيمين - يرحمه الله -.

وقالت البلدية إن هناك بعض الحسابات في موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر) حملة البلدية مسؤولية ذلك، وحرصًا على توضيح الحقائق وإزالة اللبس فإن البلدية توضح ما يلي:

أولاً: أن الطريق تابع لوزارة النقل وليس من الطرق التابع لها، وأن المتداولين لهذا المقطع لم يفرقوا بين المسؤوليات والاختصاصات التابعة للبلدية والمسؤوليات والاختصاصات التابعة لوزارة النقل.

ثانيًا: تدرك البلدية أن لدى المواطنين والمقيمين درجة عالية من الوعي والمسؤولية وتدعو كل أفراد المجتمع إلى توخي الحذر في نشر وترويج مثل هذا النوع من المعلومات غير الدقيقة التي تستهدف التشكيك في مؤسسات الدولة.

وأضافت بلدية أضم أن تداول مثل هذه التغريدات يدخل ضمن الجرائم المعلوماتية التي تستوجب العقاب عير أجهزة الدولة المعنية، وأكدت البلدية أنها تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة الحسابات المسيئة لمواجهتها وفقًا للنظام.