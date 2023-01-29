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"مجلس الشؤون الاقتصادية" يستعرض تقرير لجنة "تيسير" لتحسين أداء الأعمال بالقطاع الخاص

استعرض أهم التطورات الاقتصادية المحلية والدولية ومؤشرات الأداء والتوقعات المستقبلية

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً، مساء اليوم، في قصر اليمامة بالرياض. واطلع المجلس خلال الاجتماع على عدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة، ومنها العرض المقدم من لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير"، الذي اشتمل على تقييم لأهم التحديات والفرص التي تواجه القطاع الخاص في المملكة، ومراحل الإنجاز في معالجة التحديات على مستوى القطاعات، إضافة إلى تحليل للمؤشرات الدولية، وخطة العمل للجنة "تيسير" للفترة المقبلة.

وناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط في شأن التقرير الدوري الربعي للاقتصاد الوطني، واستعرض أهم التطورات الاقتصادية المحلية منها والدولية، وأبرز التطورات في مؤشرات الأداء والتوقعات المستقبلية.

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"مجلس الشؤون الاقتصادية" يستعرض تقرير لجنة "تيسير" لتحسين أداء الأعمال بالقطاع الخاص
سبق

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً، مساء اليوم، في قصر اليمامة بالرياض. واطلع المجلس خلال الاجتماع على عدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة، ومنها العرض المقدم من لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير"، الذي اشتمل على تقييم لأهم التحديات والفرص التي تواجه القطاع الخاص في المملكة، ومراحل الإنجاز في معالجة التحديات على مستوى القطاعات، إضافة إلى تحليل للمؤشرات الدولية، وخطة العمل للجنة "تيسير" للفترة المقبلة.

وناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط في شأن التقرير الدوري الربعي للاقتصاد الوطني، واستعرض أهم التطورات الاقتصادية المحلية منها والدولية، وأبرز التطورات في مؤشرات الأداء والتوقعات المستقبلية.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
10:35 PM

"مجلس الشؤون الاقتصادية" يستعرض تقرير لجنة "تيسير" لتحسين أداء الأعمال بالقطاع الخاص

استعرض أهم التطورات الاقتصادية المحلية والدولية ومؤشرات الأداء والتوقعات المستقبلية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً، مساء اليوم، في قصر اليمامة بالرياض. واطلع المجلس خلال الاجتماع على عدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة، ومنها العرض المقدم من لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير"، الذي اشتمل على تقييم لأهم التحديات والفرص التي تواجه القطاع الخاص في المملكة، ومراحل الإنجاز في معالجة التحديات على مستوى القطاعات، إضافة إلى تحليل للمؤشرات الدولية، وخطة العمل للجنة "تيسير" للفترة المقبلة.

وناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط في شأن التقرير الدوري الربعي للاقتصاد الوطني، واستعرض أهم التطورات الاقتصادية المحلية منها والدولية، وأبرز التطورات في مؤشرات الأداء والتوقعات المستقبلية.

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